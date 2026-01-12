Begin typing your search above and press return to search.
    മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി കോ​ഡ്പാ​ക്

    മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി കോ​ഡ്പാ​ക്
    കോ​ട്ട​യം ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റ് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ​ഹാ​യ​വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്ത് മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ​പ്ര​തി​രോ​ധ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത് കോ​ട്ട​യം ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റ് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കോ​ഡ്പാ​ക്) കു​വൈ​ത്ത്. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ നേ​രി​ട്ട് എ​ത്തി ത​ണു​പ്പി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും അ​നു​ബ​ന്ധ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ജി​ൻ മൂ​ല​യി​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ത്തു തോ​മ​സ്, ജോ. ​ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​സ​ഫ് കെ.​ജെ, വ​നി​ത ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ സോ​ണ​ൽ ബി​നു, ജോ.​വ​നി​ത ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ഷി​ഫ ഷെ​ജി​ൻ, അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ്ര​വീ​ൺ കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    അ​ഡ്വൈ​സ​റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഡോ.​റെ​ജി തോ​മ​സ്, നി​ധി സു​നീ​ഷ്, സെ​നി നി​ജി​ൻ, ഏ​രി​യ കോ-​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ നി​വാ​സ് ഹം​സ, മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​നു യേ​ശു​ദാ​സ്, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സു​ജി​ത് ജോ​ർ​ജ്, ഹ​രി കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സി.​ജി.​ദീ​പു, സൗ​മ്യ തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി​യ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​രം സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

