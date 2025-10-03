Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 1:15 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 1:15 PM IST

    കോഡ്പാ​ക് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘പോ​ന്നോ​ണ​പ്പുല​രി’ ഇ​ന്ന്

    കോഡ്പാ​ക് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം 'പോ​ന്നോ​ണ​പ്പുല​രി' ഇ​ന്ന്
    കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കോ​ഡ്പാ​ക്) കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘പോ​ന്നോ​ണ​പു​ല​രി- 2025’ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച്ച രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ മം​ഗ​ഫ് അ​ൽ ന​ജാ​ത് സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തും. പി​ന്ന​ണി ഗാ​യി​ക ഇ​ന്ദു​ലേ​ഖ വാ​ര്യ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന ലൈ​വ് മ്യൂ​സി​ക്, ന​ട​ൻ ബി​നു അ​ടി​മാ​ലി​യു​ടെ കോ​മ​ഡി സ്കി​റ്റ്, നാ​ട​ൻ പാ​ട്ട്, സം​ഘ​ട​ന വ​നി​താ വേ​ദി അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കു​ന്ന പാ​ട്ടു​ക​ൾ, ഡാ​ൻ​സ്, തി​രു​വാ​തി​ര, നൃ​ത്താ​വി​ഷ്കാ​രം എ​ന്നി​വ ആ​ഘോ​ഷ​ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തു​ന്നു​മെ​ന്ന് കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ കൈ​ത്താ​ങ്ങ്, കു​വൈ​ത്തി​ലും നാ​ട്ടി​ലും ചി​കി​ത്സാ​സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ, നാ​ട്ടി​ൽ പോ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ടി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കി സ​ഹാ​യം ചെ​യ്യ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​ട​ന ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന​താ​യും അ​റി​യി​ച്ചു. നി​ജി​ൻ ബേ​ബി (പ്ര​സി), ജി​ത്തു തോ​മ​സ് (ജ​ന. സെ​ക്ര.), സു​ബി​ൻ ജോ​ർ​ജ് (ട്ര​ഷ.), ടി.​എ​സ്. സു​മേ​ഷ് (പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ), അ​നൂ​പ് സോ​മ​ൻ (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി), സോ​ണ​ൽ ബി​നു (വ​നി​ത ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ) എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Gulf Newsonam celebrationKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Codepak Onam celebration 'Ponnonapulari' today
