Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    8 Jan 2026 7:34 AM IST
    Updated On
    8 Jan 2026 7:34 AM IST

    വസ്ത്രങ്ങൾ, പാൽ, കുടിവെള്ളം; ഗസ്സയിൽ സമഗ്ര മാനുഷിക സഹായ പദ്ധതിയുമായി നമാ ചാരിറ്റി

    വസ്ത്രങ്ങൾ, പാൽ, കുടിവെള്ളം; ഗസ്സയിൽ സമഗ്ര മാനുഷിക സഹായ പദ്ധതിയുമായി നമാ ചാരിറ്റി
    ഗ​സ്സ​യി​ൽ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി പാ​ൽ​പ്പൊ​ടി അ​ടു​ക്കി​വെ​ക്കു​ന്ന ന​മാ ചാ​രി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സ​മ​ഗ്ര മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലെ ന​മാ ചാ​രി​റ്റി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ. വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പാ​ൽ, കു​ടി​വെ​ള്ളം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​ടി​യ​ന്ത​ര ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ സ​ഹാ​യം ന​മാ ചാ​രി​റ്റി ന​ട​പ്പാ​ക്കി. ദു​രി​ത​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള ധാ​ർ​മി​ക ബാ​ധ്യ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ന്ന് ന​മാ ചാ​രി​റ്റി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ ക​ന്ദ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    യു​ദ്ധം ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ബാ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യാ​ണ് വ​സ്ത്ര വി​ത​ര​ണം പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ഭാ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​ടു​ത്ത ത​ണു​പ്പി​ൽ നി​ന്ന് അ​വ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധാ​പൂ​ർ​വ​മാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ദു​ർ​ബ​ല വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ശി​ശു​ക്ക​ളെ​യും കൊ​ച്ചു​കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ന​ും ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പാ​ലും മ​റ്റും വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഗ​സ്സ​യി​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​യ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച ജ​ല​ക്ഷാ​മ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് കു​ടി​വെ​ള്ള വി​ത​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി. പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും ശു​ദ്ധ​മാ​യ വെ​ള്ളം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ ക​ന്ദ​രി സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ ദ​രി​ദ്ര​രാ​യ നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ച്ച​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു. സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ദാ​ര​മാ​യ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യ​തി​ന് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് എ​ന്നി​വ​രോ​ട് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഗാ​ധ​മാ​യ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    News Summary - Clothes, milk, drinking water; Nama Charity launches comprehensive humanitarian aid program in Gaza
