‘വെളിച്ചമാണ് ഖുർആൻ’ കാമ്പയിൻ സമാപന സമ്മേളനം ഇന്ന്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ‘വെളിച്ചമാണ് ഖുർആൻ’ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ കേരള ഇസ്ലാമിക് ഗ്രൂപ് (കെ.ഐ.ജി) കുവൈത്ത് ഒരു മാസക്കാലമായി നടത്തിയ ഖുർആൻ സന്ദേശ പ്രചാരണ കാമ്പയിനിന്റെ സമാപന സമ്മേളനം ഇന്ന്. വൈകീട്ട് 5.30ന് അബ്ബാസിയ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് സമാപന പരിപാടി. സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യാതിഥികളായി യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ നിരണം ഭദ്രാസന മെത്രാപൊലീത്ത ഡോ. ഗീവർഗീസ് മോർ കൂറിലോസ്, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കേരള അമീർ പി.മുജീബുറഹ്മാൻ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും. കെ.ഐ.ജി പ്രസിഡന്റ് പി.ടി. ശരീഫ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഫിറോസ് ഹമീദ് എന്നിവരും കുവൈത്തിലെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മത രംഗത്തെ പ്രമുഖരും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കും. കുവൈത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സമ്മേളന സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രത്യേക വാഹന സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി കുവൈത്തിലെത്തിയ ഡോ. ഗീവർഗീസ് മോർ കൂറിലോസ്, പി. മുജീബുറഹ്മാൻ എന്നിവരെ കെ.ഐ.ജി നേതാക്കൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു. ഒക്ടോബർ 10നാണ് ‘വെളിച്ചമാണ് ഖുർആൻ’ കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചത്. കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ലഘുലേഖ വിതരണം, ഓൺലൈൻ ക്വിസ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ വിഡിയോകൾ, പോസ്റ്റുകൾ, യൂനിറ്റ് സമ്മേളനങ്ങൾ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register