    date_range 31 Oct 2025 9:49 AM IST
    date_range 31 Oct 2025 9:49 AM IST

    ‘വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ’ കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന്

    ഡോ. ​ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് മോ​ർ കൂ​റി​ലോ​സ്, പി. ​മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    ‘വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ’ കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ‘വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ഗ്രൂ​പ് (കെ.​ഐ.​ജി) കു​വൈ​ത്ത് ഒ​രു മാ​സ​ക്കാ​ല​മാ​യി ന​ട​ന്നു​വ​ന്നി​രു​ന്ന ഖു​ർ​ആ​ൻ സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന്. വൈ​കു​ന്നേ​രം 5.30ന് ​അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് സ​മാ​പ​ന പ​രി​പാ​ടി.

    സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി യാ​ക്കോ​ബാ​യ സു​റി​യാ​നി സ​ഭ​യു​ടെ നി​ര​ണം ഭ​ദ്രാ​സ​ന മെ​ത്രാ​പൊ​ലീ​ത്ത ഡോ. ​ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് മോ​ർ കൂ​റി​ലോ​സ്, ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി കേ​ര​ള അ​മീ​ർ പി. ​മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. കെ.​ഐ.​ജി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​ടി. ശ​രീ​ഫ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫി​റോ​സ് ഹ​മീ​ദ് എ​ന്നി​വ​രും കു​വൈ​ത്തി​ലെ സാ​മൂ​ഹ്യ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മ​ത രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും.

    കു​വൈ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സ​മ്മേ​ള​ന സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക വാ​ഹ​ന സൗ​ക​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10ന് ​തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ല​ഘു​ലേ​ഖ വി​ത​ര​ണം, ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ക്വി​സ്, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ വിഡി​യോ​ക​ൾ, പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ, യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി വ്യ​ത്യ​സ്‌​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വേ​ദ ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ളു​ടെ പൊ​രു​ളും സാ​ര​ങ്ങ​ളും മു​ഴു​വ​ൻ മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കു​മു​ള്ള​താ​ണ് എ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘോ​ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ വ്യ​ത്യ​സ്‌​ത തു​റ​ക​ളി​ലു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

