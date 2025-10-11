Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    വാ​യ​ന​യും എ​ഴു​ത്തും സൗ​ഹൃ​ദ​വും പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് 'ക്ലി​ക്ക്'

    വാ​യ​ന​യും എ​ഴു​ത്തും സൗ​ഹൃ​ദ​വും പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് ‘ക്ലി​ക്ക്’
    കേ​ര​ള ലൈ​ബ്ര​റി ഇ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഷു​വൈ​ഖ് ബീ​ച്ചി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ വാ​യ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും പു​സ്ത​ക പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ കേ​ര​ള ലൈ​ബ്ര​റി ഇ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് (ക്ലി​ക്ക്) അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഷു​വൈ​ഖ് ബീ​ച്ചി​ൽ ഒ​ത്തു​കൂ​ടി. കൂ​ട്ടാ​യ്മ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​തി​ന്റെ ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന ഒ​ത്തു​ച്ചേ​ര​ലി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വാ​യ​ന അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും എ​ഴു​ത്തി​നെ​യും പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള ചി​ന്ത​ക​ൾ പ​ങ്കു​വ​ച്ചു. മ​ല​യാ​ള പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​കാ​ൻ വ​ലി​യ ക്ഷാ​മം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ത്ത കു​വൈ​ത്തി​ൽ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​തോ​ടെ നി​ര​വ​ധി പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ വാ​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാട്ടി. എ​ല്ലാ മാ​സ​വും ഒ​ത്തു​കൂ​ടാ​നും വാ​യ​നാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി.

    മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് രൂ​പം ന​ൽ​കി​യ കേ​ര​ള ലൈ​ബ്ര​റി ഇ​ൻ കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ഴു​ന്നൂ​റി​ലേ​റെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. പു​സ്തക​ങ്ങ​ളു​ടെ കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​ലൂ​ടെ വാ​യ​ന​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. പു​സ്ത​ക​മു​ള്ള​വ​ർ അ​വ​യു​ടെ ചി​ത്ര​വും വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും വാ​ട്സാ​പ് ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യാ​ണ് രീ​തി. തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ സ​ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി അ​വ കൈ​പ്പറ്റു​ക​യും വാ​യി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ഉ​ട​മ​ക്കോ മ​റ്റു ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ​ക്കോ കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ഇ​തു വ​ഴി എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും വാ​യ​ന​ക്കു സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്ക​ലാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. വാ​യ​നാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, ആ​സ്വാ​ദ​ന കു​റി​പ്പ് എ​ന്നി​വ ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ പ​ങ്കു​​വെ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ഴു​താ​നു​ള്ള ക​ഴി​വി​നെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ്മ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്നു. ഹൗ​സ് മെ​യ്ഡ് പോ​ലു​ള്ള ജോ​ലി​ക്കാ​ർ​ക്ക് പു​സ്ത​കം വീ​ടു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യും കൂ​ട്ടാ​യ്മ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​വ​രി​ക​യാ​ണ്. പു​സ്തകങ്ങ​ളു​ടെ വ​ലി​യ ശേ​ഖ​രം ഇ​പ്പോ​ൾ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക്കു​ണ്ട്.

