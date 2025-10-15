Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഷോ​പ്പി​ങ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 1:37 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 1:37 PM IST

    ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​ളു​ക​ളി​ൽ അ​ടി​പി​ടി; 20 പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി
    ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​ളു​ക​ളി​ൽ അ​ടി​പി​ടി; 20 പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ചി​ത്രം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​ളു​ക​ളി​​ലെ​യും പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന് ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ്യാ​പ​ക സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന ആ​രം​ഭി​ച്ചു. മാ​ളു​ക​ളി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും കു​ഴ​പ്പ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​ട​ക്കം 20 പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. പ്ര​വാ​സി നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. പൊ​തു ധാ​ർ​മി​ക​ത ലം​ഘി​ച്ച​തി​ന് നാ​ല് പേ​രെ​യും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ക​ത്തി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക്രി​മി​ന​ൽ സു​ര​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗം, ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ പ​രി​സ്ഥി​തി പൊ​ലീ​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന.

    അ​തി​നി​ടെ, ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​ളു​ക​ളി​ൽ പു​ക​വ​ലി​ച്ച നാ​ലു പേ​രെ പ​രി​സ്ഥി​തി പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. പൊ​തു​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​മോ മോ​ശം പെ​രു​മാ​റ്റ​മോ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:shopping mallClashesPeople ArrestedKuwait News
    News Summary - Clashes in shopping malls; 20 people arrested
    Similar News
    Next Story
    X