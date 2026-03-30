    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 March 2026 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 30 March 2026 10:37 AM IST

    പാസി സന്ദർശിക്കാതെ സിവിൽ ഐഡി പുതുക്കാം

    ഇടപാടുകൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കം
    കുവൈത്ത് സിറ്റി: പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ സിവിൽ ഇൻഫർമേഷൻ (പാസി) സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാതെ പ്രവാസികൾക്ക് സിവിൽ ഐഡി കാർഡുകൾ പുതുക്കാം. ഇതിനായി നിരവധി സൗകര്യപ്രദമായ രീതികൾ പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ സിവിൽ ഇൻഫർമേഷൻ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു വഴി പ്രവാസികൾക്ക് ഇടപാടുകൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കം.

    1- പാസി യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് www.paci.gov.kw വഴി സിവിൽ ഐഡി കാർഡുകൾ പുതുക്കാം.

    2- സഹൽ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി

    3-സിവിൽ ഐഡി നമ്പർ 1889988. എസ്.എം.എസ് അയക്കാം

    കാർഡ് സ്റ്റാറ്റസിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് സിവിൽ ഐഡി നമ്പർ ഇതേ നമ്പറിലേക്ക് അയച്ചാൽ അറിയാം.

    News Summary - Civil ID can be renewed without visiting the PASI
