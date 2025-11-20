സിവിൽ ഏവിയേഷൻ സഹകരണം; കുവൈത്ത്, യു.എ.ഇ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചർച്ച നടത്തിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (പി.എ.സി.എ) പ്രസിഡന്റ് ശൈഖ് ഹുമുദ് മുബാറക് അൽ ഹുമുദ് അസ്സബാഹ് ദുബൈ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി (ഡി.സി.എ.എ) പ്രസിഡന്റും എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈൻ ആൻഡ് ഗ്രൂപ് ചെയർമാനും സി.ഇ.ഒയുമായ ശൈഖ് അഹ്മദ് ബിൻ സയീദ് ആൽ മക്തൂമുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
ദുബൈ എയർഷോ 2025 ന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മേഖലയിലെ സഹകരണത്തെയും സാങ്കേതിക പങ്കാളിത്തത്തെയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇരുവരും ചർച്ച നടത്തി.
നവംബർ 17 നും 21 നും ഇടയിൽ നടന്ന എയർഷോയുടെ മികച്ച സംഘാടനത്തിനും പരിപാടിയിൽ ഉണ്ടായ റെക്കോർഡ് കരാറുകൾക്കും ശൈഖ് ഹുമൂദ് അസ്സബാഹ് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു. യു.എ.ഇയുമായുള്ള പ്രാദേശിക സഹകരണത്തിനും അനുഭവ പങ്കിടലിനും കുവൈത്ത് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാ മേഖലകളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മേഖലയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ആഴത്തെ ശൈഖ് അഹ്മദ് ബിൻ സയീദ് ആൽ മക്തൂം പ്രശംസിച്ചു.
