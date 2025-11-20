Begin typing your search above and press return to search.
    20 Nov 2025 9:30 AM IST
    20 Nov 2025 9:30 AM IST

    സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ സ​ഹ​ക​ര​ണം; കു​വൈ​ത്ത്, യു.​എ.​ഇ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി

    എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഴ​ത്തെ ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​യീ​ദ് ആ​ൽ മ​ക്തൂം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു
    സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ സ​ഹ​ക​ര​ണം; കു​വൈ​ത്ത്, യു.​എ.​ഇ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി
    പി.​എ.​സി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് ഹു​മു​ദ് മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ഹു​മൂ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ഡി.​സി.​എ.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും എ​മി​റേ​റ്റ്സ് എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​യീ​ദ് ആ​ൽ മ​ ക്തൂം എ​ന്നി​വ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ (പി.​എ.​സി.​എ) പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് ഹു​മു​ദ് മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ഹു​മു​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ദു​ബൈ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി (ഡി.​സി.​എ.​എ) പ്ര​സി​ഡ​ന്റും എ​മി​റേ​റ്റ്സ് എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​യീ​ദ് ആ​ൽ മ​ക്തൂ​മു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    ദു​ബൈ എ​യ​ർ​ഷോ 2025 ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ​യും കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി.

    ന​വം​ബ​ർ 17 നും 21 ​നും ഇ​ട​യി​ൽ ന​ട​ന്ന എ​യ​ർ​ഷോ​യു​ടെ മി​ക​ച്ച സം​ഘാ​ട​ന​ത്തി​നും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് ക​രാ​റു​ക​ൾ​ക്കും ശൈ​ഖ് ഹു​മൂ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് അ​ഭി​ന​ന്ദ​നം അ​റി​യി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ​യു​മാ​യു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും അ​നു​ഭ​വ പ​ങ്കി​ട​ലി​നും കു​വൈ​ത്ത് വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഴ​ത്തെ ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​യീ​ദ് ആ​ൽ മ​ക്തൂം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

