സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മേധാവിയും മനുഷ്യാവകാശ അസിസ്റ്റന്റ് എഫ്.എമ്മും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

Posted Ondate_range 7 Jan 2026 11:32 AM IST
Updated Ondate_range 7 Jan 2026 11:32 AM IST
സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മേധാവിയും മനുഷ്യാവകാശ അസിസ്റ്റന്റ് എഫ്.എമ്മും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിtext_fields
News Summary - Civil Aviation Chief and Human Rights Assistant FM met
കുവൈത്ത് സിറ്റി: വിവിധ മേഖലകളിൽ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മേധാവി ശൈഖ് ഹുമൂദ് മുബാറക് അസ്സബാഹ് മനുഷ്യാവകാശകാര്യ അസിസ്റ്റന്റ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അംബാസഡർ ശൈഖ ജവഹർ ഇബ്രാഹിം അസ്സബാഹുമായി ചർച്ച നടത്തി.
കുവൈത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങളും സംരംഭങ്ങളും ഇരുവരും വിലയിരുത്തി. വിമാനത്താവളത്തിലെ ഏർപ്പെടുത്തിയ സൗകര്യങ്ങളിൽ പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ സിവിൽ ഏവിയേഷനെ ശൈഖ ജവഹർ പ്രശംസിച്ചു.
