Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightസിവിൽ ഏവിയേഷൻ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 11:32 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 11:32 AM IST

    സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മേധാവിയും മനുഷ്യാവകാശ അസിസ്റ്റന്റ് എഫ്.എമ്മും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മേധാവിയും മനുഷ്യാവകാശ അസിസ്റ്റന്റ് എഫ്.എമ്മും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
    cancel
    camera_alt

    പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ മേ​ധാ​വി ശൈ​ഖ് ഹു​മൂ​ദ് മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​കാ​ര്യ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ശൈ​ഖ ജ​വ​ഹ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​സ്സ​ബാ​ഹും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ

    Listen to this Article

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: വിവിധ മേഖലകളിൽ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മേധാവി ശൈഖ് ഹുമൂദ് മുബാറക് അസ്സബാഹ് മനുഷ്യാവകാശകാര്യ അസിസ്റ്റന്റ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അംബാസഡർ ശൈഖ ജവഹർ ഇബ്രാഹിം അസ്സബാഹുമായി ചർച്ച നടത്തി.

    കുവൈത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങളും സംരംഭങ്ങളും ഇരുവരും വിലയിരുത്തി. വിമാനത്താവളത്തിലെ ഏർപ്പെടുത്തിയ സൗകര്യങ്ങളിൽ പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ സിവിൽ ഏവിയേഷനെ ശൈഖ ജവഹർ പ്രശംസിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:civil aviationhuman rightKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Civil Aviation Chief and Human Rights Assistant FM met
    Similar News
    Next Story
    X