    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    12 Sept 2025 12:18 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 12:18 PM IST

    പൂക്കളവും വ്യത്യസ്ത പരിപാടികളുമായി സിറ്റി ക്ലിനിക് ഓണാഘോഷം

    onam celebration
    സി​റ്റി ക്ലി​നി​ക് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ സി​റ്റി ക്ലി​നി​ക് ഓ​ണം വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. സി​റ്റി ക്ലി​നി​ക്കി​ന്റെ നാ​ല് ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ളി​ലെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഒ​രു​ക്കി​യ പൂ​ക്ക​ളം ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യി. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ന്നു. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി. മു​ഴു​വ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന​ത് പ​രി​പാ​ടി​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ക്കി. പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് സി​റ്റി ക്ലി​നി​ക് സി.​ഇ.​ഒ സ​ജ്ജാ​ദ് ജാ​വേ​ദ്, സി.​ഒ.​ഒ സ​തീ​ഷ് മ​ഞ്ച​പ്പ, ബ്രാ​ഞ്ച് മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Gulf Newsonam celebrationKuwait NewsCity Clinic
    News Summary - City Clinic celebrates Onam
