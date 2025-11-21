Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 12:01 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 12:01 PM IST

    കൃത്രിമം കണ്ടെത്തിയ കേസുകളിൽ പൗരത്വം റദ്ദാക്കും

    കൃത്രിമം കണ്ടെത്തിയ കേസുകളിൽ പൗരത്വം റദ്ദാക്കും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ര​ട്ട പൗ​ര​ത്വം, വ്യാ​ജ​രേ​ഖ ച​മ​ക്ക​ൽ, തെ​റ്റാ​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന കേ​സു​ക​ളി​ൽ പൗ​ര​ത്വം റ​ദ്ദാ​ക്കാ​നും പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​നും കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി​സ​ൺ​ഷി​പ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ സു​പ്രീം ക​മ്മി​റ്റി തീ​രു​മാ​നം തീ​രു​മാ​നം.

    ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. കു​വൈ​ത്ത് പൗ​ര​ത്വം പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ൾ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​വ അ​ന്തി​മ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​നാ​യി മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും.

