Madhyamam
    Spirituality
    Posted On
    22 Dec 2025 10:27 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 10:29 AM IST

    സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക്രി​സ്മ​സ്

    സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക്രി​സ്മ​സ്
    ക്രി​സ്മ​സ് എ​ത്തി​യാ​ല്‍ ആ​ദ്യം മ​ന​സ്സി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന​ത് പ്ലം ​കേ​ക്കി​ന്റെ മ​ണ​മാ​ണ്. അ​ത് കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്തെ സ​ന്തോ​ഷ​ങ്ങ​ളെ തി​രി​കെ​വി​ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​രും. മ​ഞ്ഞു​തു​ള്ളി​ക​ൾ പോ​ലെ ഇ​ളം കാ​റ്റ് നെ​ഞ്ചി​ൽ പ​തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ​ന്തോ​ഷ​വും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും ഒ​ന്നാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ഒ​ഴു​കും. ഒ​രു വീ​ട്ടി​നു​ള്ളി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​ന​സ്സി​നു​ള്ളി​ൽ വ​രെ വെ​ളി​ച്ചം തെ​ളി​യി​ച്ച വ​ർ​ഗീ​സ് അ​ങ്കി​ളി​ന്റെ​യും ആ​നി ആ​ന്റി​യു​ടെ​യും സ്നേ​ഹ​വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് എ​ന്റെ ക്രി​സ്മ​സ് ഓ​ര്‍മ്മ. എ​ന്റെ ഉ​പ്പ​പ്പ​ന്റെ കൂ​ട്ടു​കാ​രാ​ണ് തൃ​ശൂ​രി​ലു​ള്ള അ​വ​ര്‍. ക്രി​സ്മ​സി​ന് അ​ങ്ങോ​ട്ടൊ​രു യാ​ത്ര പ​തി​വാ​യി​രു​ന്നു. വാ​തി​ൽ തു​റ​ക്കു​മ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​യാ​റു​ള്ള​ത് അ​ങ്കി​ളി​ന്റെ ചി​രി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​യ​രു​ന്ന​ത് വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗ​ന്ധം മാ​ത്ര​മ​ല്ല ആ​നി ആ​ന്റി​യു​ടെ ക​രു​ണ​യും ക​രു​ത​ലും കൂ​ടി​യാ​ണ്‌. ഒ​രോ വി​ഭ​വ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും അ​വ​രു​ടെ കൈ​പ്പു​ണ്യം വേ​റെ അ​റി​യാം. സ്റ്റാ​റി​ന്റെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച നി​മി​ഷം, ആ​കാ​ശ​ത്ത് മി​ന്നി​യ ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​കാ​ശി​ച്ച​ത് അ​വി​ടെ കൂ​ടി​ച്ചേ​ർ​ന്ന മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ന്തോ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​മ്മ പ​ണ്ട് അ​വ​രു​ടെ കൂ​ടെ കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ൽ ഉ​ള്ള​പ്പോ​ൾ അ​വ​രു​ടെ മോ​നും ക​ളി​ക്കൂ​ട്ടു​കാ​രാ​യി​രു​ന്നു. മ​ല​പ്പു​റം ഭാ​ഷ​യും തൃ​ശൂ​ർ ഭാ​ഷ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യ​ത്യാ​സം എ​പ്പോ​ഴും ഉ​മ്മാ​ന്റെ ക​ഥ​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കേ​ള്‍ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു. ജ​യ​നോ​ട് മ​ണ്ടി​ക്കോ പ​റ​ഞ്ഞ​തും, ലി​സി ചേ​ച്ചി​യെ എ​ത്ത​ബ​ളെ ചോ​ദി​ച്ച​തി​ൽ എ​ന്നെ ത​വ​ള​യെ​ന്ന് വി​ളി​ച്ചൂ​ന്ന് പ​രാ​തി പ​റ​ഞ്ഞ​തും എ​ല്ലാം.

    പ​ഴ​യ ക​ഥ​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞും ചൂ​ടു​ള്ള ചാ​യ കു​ടി​ച്ചും സ​മ​യം മ​റ​ന്ന് ഇ​രു​ന്ന ആ ​മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ ജീ​വി​തം എ​ത്ര മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് വീ​ണ്ടും ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ച നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ. ആ ​വീ​ട്ടി​ൽ സ്നേ​ഹം ഒ​രി​ക്ക​ലും പ​റ​ഞ്ഞ​റി​യി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല, അ​ത് സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി ഒ​ഴു​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്നും ക്രി​സ്മ​സ് എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ, സ്റ്റാ​റു​ക​ൾ മി​ന്നു​മ്പോ​ൾ, പാ​ട്ടു​ക​ൾ മു​ഴ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സ് അ​റി​യാ​തെ അ​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ എ​ത്തി​പ്പെ​ടും. വ​ർ​ഗീ​സ് അ​ങ്കി​ളി​ന്റെ സ്നേ​ഹ​വാ​ക്കു​ക​ളും ആ​നി ആ​ന്റി​യു​ടെ മൗ​ന​പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ വീ​ണ്ടും ജീ​വി​ക്കും. ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ എ​ഴു​തി​വെ​ക്കു​ന്ന മാ​ഞ്ഞു​പോ​കാ​ത്തൊ​രു ഓ​ര്‍മ.

