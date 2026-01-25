Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    25 Jan 2026 11:00 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 11:00 AM IST

    ക്രി​സ്മ​സ് പു​തു​വ​ത്സ​ര സൗ​ഹൃ​ദ സ​ദ​സ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ക്രി​സ്മ​സ് പു​തു​വ​ത്സ​ര സൗ​ഹൃ​ദ സ​ദ​സ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    കുവൈത്ത് സിറ്റി സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി​യു​ടെ ക്രി​സ്മ​സ് പു​തു​വ​ത്സ​ര സൗ​ഹൃ​ദ സ​ദ​സ്സി​ൽ ഫൈ​സ​ൽ മ​ഞ്ചേ​രി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ക്രി​സ്മ​സ് പു​തു​വ​ത്സ​ര പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സ​ദ​സ്സ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കുവൈത്ത് സിറ്റി ഏരിയ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ ക്രി​സ്മ​സ് പു​തു​വ​ത്സ​ര സൗ​ഹൃ​ദ സ​ദ​സ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഭി​ലാ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ​ദ​സ്സി​നെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത് കൊ​ണ്ട് ഫൈ​സ​ൽ മ​ഞ്ചേ​രി സൗ​ഹൃ​ദ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    അ​ക​റ്റി നി​ർ​ത്ത​ലി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യം വി​ള​യാ​ടു​ന്ന ഈ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​ര​സ്പ​രം ചേ​ർ​ത്ത് നി​ർ​ത്തു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​നി​വാ​ര്യ​ത​യെ അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു പ​റ​ഞ്ഞു. യൂ​സു​ഫ് ക​ണി​യാ​പു​രം സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. അ​നി​യ​ൻ കു​ഞ്ഞ് പാ​പ്പ​ച്ച​ൻ, ജ​യ​കു​മാ​ർ, ഷാ​ജു എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ, ഷാ​ജു വാ​ണി​യം​പാ​റ, ഉ​മ​ർ ഫാ​റൂ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ ക​വി​ത​ക​ളും ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തി. നൗ​ഫ​ൽ കെ ​എം ന​ന്ദി പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    Christmas new year gulf news Kuwait
    News Summary - Christmas and New Year's friendly gathering organized
