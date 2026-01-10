Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 1:54 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 1:54 PM IST

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഉ​പ​യോ​ഗം നി​രീ​ക്ഷി​ക്ക​ണം

    കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി തു​റ​ന്ന സം​ഭാ​ഷ​ണ​വും വി​ശ്വാ​സ​ബ​ന്ധ​വും വ​ള​ർ​ത്ത​ണം
    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഉ​പ​യോ​ഗം നി​രീ​ക്ഷി​ക്ക​ണം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഉ​പ​യോ​ഗം നി​രീ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ ചൈ​ൽ​ഡ് പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാം.സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ആ​പ്പു​ക​ളും ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഗെ​യി​മു​ക​ളും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി തു​റ​ന്ന സം​ഭാ​ഷ​ണ​വും വി​ശ്വാ​സ​ബ​ന്ധ​വും വ​ള​ർ​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും സം​ഘ​ട​ന ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ പെ​രു​മാ​റ്റം, ലൈം​ഗി​ക അ​തി​ക്ര​മ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, ദു​രു​പ​യോ​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ ഉ​ട​ൻ അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്ക​ണം.

    ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സു​ര​ക്ഷാ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ മ​ടി​ക്കാ​തെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പും ന​ൽ​കി.ഒ​രു കു​ട്ടി​ക്കെ​തി​രാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ക്കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​സ്താ​വ​ന.കേ​സി​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട്ട ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ നാ​ഷ​ന​ൽ ചൈ​ൽ​ഡ് പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

