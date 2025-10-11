Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 2:01 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 2:01 PM IST

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം; കേ​ന്ദ്രം തീ​രു​മാ​നം മാ​റ്റു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കം

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ നാ​ട​ക​മെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ ഗ​ൾ​ഫ് പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​ന് ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്ക​വെ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി കേ​ന്ദ്ര വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ വി​ദേ​ശ​യാ​ത്ര​ക്കു​ള്ള അ​നു​മ​തി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ഷേ​ധി​ച്ചു. ഈ ​മാ​സം 16 മു​ത​ല്‍ ന​വം​ബ​ര്‍ ഒ​മ്പ​ത് വ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ​ര്യ​ട​നം നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​നും നോ​ർ​ക്ക, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ അ​നു​ഗ​മി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യി​പ്പ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    16ന് ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍, 17ന് ​സൗ​ദി​യി​ലെ ദ​മ്മാം, 18ന് ​ജി​ദ്ദ, 19ന് ​റി​യാ​ദ്, 24നും 25​നും മ​സ്‌​ക​ത്ത്, 30ന് ​ഖ​ത്ത​ർ, ന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് കു​വൈ​ത്ത്, ഒ​മ്പ​തി​ന് അ​ബു​ദ​ബി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു പ​ര്യ​ട​നം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ഒ​രു​ക്കാ​നും വി​വി​ധ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ പെ​ടു​ത്താ​നും പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്ക് കേ​ന്ദ്രം അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ച​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം ഗ​ൾ​ഫ് യാ​ത്ര​ക്ക് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും കി​ട്ടു​മോ എ​ന്ന് നോ​ക്കാ​മ​ല്ലോ എ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നം മാ​റ്റു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യെ​ന്നും ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ളും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​റും ചേ​ർ​ന്ന് സ്വീ​ക​ര​ണ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന​താ​യും ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭാം​ഗ​വും ക​ല കു​വൈ​ത്ത് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ടി.​വി. ഹി​ക്മ​ത് പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടേത് നി​യ​മ​സ​ഭ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ടു​ള്ള ഗ​ൾ​ഫ് പ​ര്യ​ട​ന​മാ​ണ് ​ യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ​ക്ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ബ​ഹി​ഷ്‌​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ?ചെ​യ്തു. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യും, വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​നാ​സ്ഥ തു​ട​രു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്‌ ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ചു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ നാ​ട​ക​മാ​ണെ​ന്നും കെ.​എം.​സി.​സി ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി യോ​ഗം ഇ​ന്ന്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ളും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​റും ഇ​ന്ന് യോ​ഗം ചേ​രും. വൈ​കു​ന്നേ​രം 6.30ന് ​അ​ബ്ബാ​സി​യ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലാ​ണ് യോ​ഗം. 1998ന് ​ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കു​വൈ​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കു​വൈ​ത്ത് മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ നേ​രി​ൽ കാ​ണു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ കേ​ൾ​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ്വീ​ക​ര​ണം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ലെ സാ​മൂ​ഹ്യ-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

