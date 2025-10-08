Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightമു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 11:57 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 11:57 AM IST

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ആ​ശ്വാ​സ​ക​രം -ക​ല കു​വൈ​ത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ആ​ശ്വാ​സ​ക​രം -ക​ല കു​വൈ​ത്ത്
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​റ്റ് സി​റ്റി: എ​യ​ർ​ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ശൈ​ത്യ​കാ​ല ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ല്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള സ​ർ​വി​സു​ക​ളി​ല്‍ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച​തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മെ​ന്ന് കേ​ര​ള ആ​ർ​ട്ട് ല​വേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ -ക​ല കു​വൈ​ത്ത്.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ യാ​ത്ര​ക​ളെ ഏ​റെ ക്ലേ​ശ​ക​ര​മാ​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്ന എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ മു​ഖ്യ മ​ന്ത്രി​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ഫി​സും ന​ട​ത്തി​യ സ​മ​യോ​ചി​ത ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും, ന​ട​പ​ടി​യെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യും ക​ല കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മാ​ത്യു ജോ​സ​ഫ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​വി. ഹി​ക്മ​ത് എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള സ​മ​യ​ത്ത് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച നീ​തീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ നേ​ര​ത്തെ ക​ല കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​തി​ഷേ​ധം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും വി​ഷ​യം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ​യും എം.​പി മാ​രു​ടെ​യും ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​താ​യും ക​ല കു​വൈ​ത്ത് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kala kuwaitKuwaitair indiaexpressPinarayi Vijayan
    News Summary - Chief Minister pinarayi vijayan intervention is reassuring - Kala Kuwait
    Similar News
    Next Story
    X