    Kuwait
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 9:40 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 9:40 AM IST

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഇ​ന്ന് കു​വൈ​ത്തി​ൽ

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മ​​ല​​യാ​​ളി​​ക​​ളെ അ​​ഭി​​സം​​ബോ​​ധ​​ന ചെ​​യ്യും
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഇ​ന്ന് കു​വൈ​ത്തി​ൽ
    പിണറായി  വി​ജയൻ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ര​​ണ്ടു ദി​​വ​​സ​​ത്തെ സ​​ന്ദ​​ർ​​ശ​​ന​​ത്തി​​നാ​​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഇ​ന്ന് കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തും. വ്യാ​​ഴാ​​ഴ്ച രാ​​വി​​ലെ 6.30ന് ​​കു​​വൈ​​ത്തി​​ലെ​​ത്തു​​ന്ന മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. വെ​​ള്ളി​​യാ​​ഴ്ച വൈ​​കീ​​ട്ട് 4.30ന് ​​മ​​ൻ​​സൂ​​രി​​യ അ​​ൽ അ​​റ​​ബി സ്​​​പോ​​ട്സ് ക്ല​​ബ് സ്റ്റേ​​ഡി​​യ​​ത്തി​​ൽ ഒ​​രു​​ക്കു​​ന്ന സ്വീ​​ക​​ര​​ണ പ​​രി​​പാ​​ടി​​യി​​ൽ കു​​വൈ​​ത്ത് മ​​ല​​യാ​​ളി​​ക​​ളെ അ​​ഭി​​സം​​ബോ​​ധ​​ന ചെ​​യ്യും.

    സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​നും ചീ​​ഫ് സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി ഡോ. ​എ. ജ​​യ​​തി​​ല​​ക് ഐ.​​എ.​​എ​​സ് എ​ന്നി​വ​രും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​കും. പ്ര​​വാ​​സി​​ക​​ൾ​​ക്കാ​​യി സ​​ര്‍ക്കാ​​ര്‍ ഒ​​രു​​ക്കി​​യ പ​​ദ്ധ​​തി​​ക​​ൾ വി​​ശ​​ദീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ക, മ​​ല​​യാ​​ളി​​ക​​ളെ നേ​​രി​​ൽ കാ​​ണു​​ക എ​​ന്നി​​വ​​യാ​​ണ് സ​​ന്ദ​​ർ​​ശ​​ന ല​​ക്ഷ്യം. ലോ​​ക കേ​​ര​​ള സ​​ഭ​​യും മ​​ല​​യാ​​ളം മി​​ഷ​​നും ചേ​​ർ​​ന്നാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് സ​ജ്ജ​മാ​യ​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ വാ​ഹ​ന​സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്വീ​​ക​​ര​​ണ​​ത്തോ​​ട​​നു​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച് മ​​ൻ​​സൂ​​രി​​യ അ​​ൽ അ​​റ​​ബി സ്​​​പോ​​ട്സ് ക്ല​​ബ് സ്റ്റേ​​ഡി​​യ​​ത്തി​​ൽ ഗാ​​ന​​സ​​ന്ധ്യ​​യും ഒ​​രു​​ക്കി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്.

    ഗ​​ൾ​​ഫ് പ​​ര്യ​​ട​​ന​​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി ബ​​ഹ്റൈ​​ൻ, ഒ​​മാ​​ൻ, ഖ​​ത്ത​​ർ എ​​ന്നി​​വി​​ട​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ സ​​ന്ദ​​ർ​​ശ​​ന ശേ​​ഷ​​മാ​​ണ് മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി കു​​വൈ​​ത്തി​​ലെ​​ത്തു​​ന്ന​​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി കു​​വൈ​​ത്തി​​ൽ​നി​​ന്ന് മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി യു.​​എ.​​യി​​ലേ​​ക്ക് തി​​രി​ക്കും. ശ​​നി, ഞാ​​യ​​ർ ദി​​വ​​സ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ യു.​​എ.​​ഇ​​യി​​ലെ വി​​വി​​ധ പ​​രി​​പാ​​ടി​​ക​​ളി​​ൽ പ​​​ങ്കെ​​ടു​​ക്കും. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​ക്കാ​ൻ മു​ഴു​വ​ൻ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളും സ​ഹ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി​ക്ക് വേ​ണ്ടി ടി.​വി. ഹി​ക്മ​തും മ​ല​യാ​ളം ഭാ​ഷാ​മി​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജെ. ​സ​ജി​യും അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    News Summary - Chief Minister Pinarayi Vijayan in Kuwait today
