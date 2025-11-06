Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 11:24 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 11:24 AM IST

    രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കുവൈത്തിൽ

    pinarayi kuwait visit
    കുവൈത്ത് സിറ്റി: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കുവൈത്തിൽ. ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​എ. ജ​യ​തി​ല​ക് ഐ.​എ.​എ​സും കുവൈത്തിലെത്തി. രാ​വി​ലെ കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തിയ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രിയെ ഇന്ത്യൻ എംബസി, ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷന് പ്രതിനിധികൾ ചേർന്നു സ്വീകരിച്ചു.

    ഇന്ന് കു​വൈ​ത്തി​ലെ പ്രമുഖരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച ന​ട​ത്തും. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് മ​ൻ​സൂ​രി​യ അ​ൽ അ​റ​ബി സ്​​പോർ​ട്സ് ക്ല​ബ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന സ്വീ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യും. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഒ​രു​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ക, മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ൽ കാ​ണു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന ല​ക്ഷ്യം.

    ഗ​ൾ​ഫ് പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​ൻ, ഒ​മാ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന ശേ​ഷ​മാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി യു.​എ.​ഇ​ലേ​ക്ക് തി​രിക്കും. ശ​നി, ഞാ​യ​ർ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​പ​ദം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​തി​ന് ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഒ​രു​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ക, മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ൽ കാ​ണു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന ല​ക്ഷ്യം. സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മ​ൻ​സൂ​രി​യ അ​ൽ അ​റ​ബി സ്​​പോ​ർട്സ് ക്ല​ബ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഗാ​ന​സ​ന്ധ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

