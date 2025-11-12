Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 9:59 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 9:59 AM IST

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന് "റോ​ക്' നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന് റോ​ക് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി
    ​കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ​കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു പോ​കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ട​ത്തു​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന സു​താ​ര്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ച് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഓ​ണേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് (റോ​ക്) മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ലെ താ​മ​സ​വും സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളും ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യ കാ​ര​ണം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ രേ​ഖ​യും കൈ​മാ​റു​ന്നി​ല്ല. ​പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു എ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ച ശേ​ഷം ഏ​താ​നും ടാ​ബ്‌​ലെ​റ്റു​ക​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച് ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വ​രാ​നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ​

    കൃ​ത്യ​മാ​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ കൈ​മാ​റു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, പ​രാ​ജ​യ കാ​ര​ണം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി ആ​രോ​ഗ്യ​നി​ല മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി വീ​ണ്ടും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​ൻ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കും. ഈ ​വി​ഷ​യം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കൈ​ക്കൊ​ള്ള​ണ​മെ​ന്നും നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ കു​വൈ​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ് നി​വേ​ദ​നം കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

