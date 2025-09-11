Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    11 Sept 2025 10:25 AM IST
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​ക്ക് മാ​റ്റം​: ഡോ. ​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക കെ​നി​യ​യി​ലേ​ക്ക്

    ഇ​ന്ത്യ-​കു​വൈ​ത്ത് ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഡോ. ​സ്വൈ​ക നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​ക്കു മാ​റ്റം. നി​ല​വി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ലെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക​യെ കെ​നി​യ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പു​തി​യ ഹൈ​ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യി നി​യ​മി​ച്ചു. ഡോ. ​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക ഉ​ട​ൻ നി​യ​മ​നം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. കി​ഴ​ക്ക​ൻ ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ൽ ന​യ​ത​ന്ത്ര സാ​ന്നി​ധ്യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം.

    2002 മു​ത​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സ​ർ​വി​സി​ലെ അം​ഗ​വും പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​നാ​യ ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​നു​മാ​യ ഡോ. ​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക കു​വൈ​ത്തി​ലെ ത​ന്റെ സേ​വ​ന​കാ​ല​ത്ത് സാ​മ്പ​ത്തി​ക, വ്യാ​പാ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം, ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക്ഷേ​മം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ-​കു​വൈ​ത്ത് ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഡോ. ​സ്വൈ​ക നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ക​യു​മു​ണ്ടാ​യി.ഡോ. ​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ചു​മ​ത​ല ഒ​ഴി​യു​ന്ന ദി​വ​സ​വും കു​വൈ​ത്തി​ലെ പു​തി​യ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ആ​രെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    Gulf News kenya Kuwait News Indian Ambassador
    News Summary - Change of Indian Ambassador: Dr. Adarsh ​​Swaika to Kenya
