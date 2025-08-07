Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 10:56 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 10:56 AM IST

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ മാ​റ്റം; ചൂ​ടും ഈ​ർ​പ്പ​വും, മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ മാ​റ്റം; ചൂ​ടും ഈ​ർ​പ്പ​വും, മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ മാ​റ്റം. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഈ​ർ​പ്പ​മു​ള്ള​തും മേ​ഘാ​വൃ​ത​വു​മാ​യി​രു​ന്നു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ നേ​രി​യ മ​ഴ​ക്കും, ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​താ​യി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് ആ​ക്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ദി​രാ​ർ അ​ൽ അ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വ​രെ ഇ​തു തു​ട​രും. നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ കാ​റ്റ് ചി​ല​പ്പോ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​കും തു​റ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ടി​പ​ട​ല​ത്തി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ൺ​സൂ​ൺ ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദ​ത്തി​ന്റെ വ്യാ​പ​ന​വും ചൂ​ടു​ള്ള​തും ഈ​ർ​പ്പ​മു​ള്ള​തു​മാ​യ വാ​യു പി​ണ്ഡ​വും, തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ മു​ക​ളി​ലെ പാ​ളി​ക​ളി​ൽ ത​ണു​ത്ത വാ​യു മ​ർ​ദ​വും താ​ഴ്ന്ന​തും ഇ​ട​ത്ത​ര​വു​മാ​യ മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് ചി​ല സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലു​ള്ള മ​ഴ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കും. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വ​രെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്ത് താ​ര​ത​മ്യേ​ന ചൂ​ടും ഈ​ർ​പ്പ​വും ആ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും രാ​ത്രി​യി​ലും ഇ​തേ നി​ല തു​ട​രു​മെ​ന്നും ദി​രാ​ർ അ​ൽ അ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

