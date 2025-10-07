സലാം കളനാടിന് ‘ചങ്ങായീസ് കൂട്ടം’ യാത്രയയപ്പ്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് പ്രവാസം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കാസർകോട് സ്വദേശി സലാം കളനാടിന് സൗഹൃദ വലയമായ ‘ചങ്ങായീസ് കൂട്ടം’ യാത്രയയപ്പ് നൽകി. 31 വർഷത്തെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിന് വിരാമമിട്ടാണ് സലാം കളനാട് നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുന്നത്. കുവൈത്ത് എം.ഒ.എച്ചിൽ ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സലാം കളനാട് വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്നു.തക്കാര റസ്റ്റാറന്റ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന യാത്രയയപ്പ് യോഗത്തിൽ സത്താർ കുന്നിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
രാമകൃഷ്ണൻ കള്ളാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചെയർമാൻ അഷറഫ് അയ്യൂർ, തുളുകൂട്ട കുവൈത്ത് അഡ്വൈസറി അംഗം അബ്ദുൽ റസാക്ക് എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥി ആയിരുന്നു. സംഘടനാരംഗത്ത് സലാം കളനാട് വഹിച്ച പങ്കിനെ കുറിച്ച് സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ് കുൻഹി സംസാരിച്ചു. സൗഹൃദത്തിന്റെ വരികൾ ചേർത്ത് ഹമീദ് മധൂർ തയ്യാറാക്കിയ കവിത വേദിയിൽ ആലപിച്ചു. സുഹൃത്തുക്കൾ സലാമുമായുള്ള സൗഹൃദാനുഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചു. സലാം കളനാട് മറപടി പ്രസംഗം നടത്തി. പ്രോഗ്രാം കോ ഓഡിനേറ്റർ കബീർ മഞ്ഞംപാറ സ്വാഗതവും, ഖാദർ കടവത്ത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
