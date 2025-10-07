Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 7 Oct 2025 1:48 PM IST
    date_range 7 Oct 2025 1:48 PM IST

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​സ​ർ​കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി സ​ലാം ക​ള​നാ​ടി​ന് സൗ​ഹൃ​ദ വ​ല​യ​മാ​യ ‘ച​ങ്ങാ​യീ​സ് കൂ​ട്ടം’ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. 31 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് വി​രാ​മ​മി​ട്ടാ​ണ് സ​ലാം ക​ള​നാ​ട് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കു​വൈ​ത്ത് എം.​ഒ.​എ​ച്ചി​ൽ ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റ് ആ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന സ​ലാം ക​ള​നാ​ട് വി​വി​ധ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു.ത​ക്കാ​ര റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ത്താ​ർ കു​ന്നി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ക​ള്ളാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഷ​റ​ഫ് അ​യ്യൂ​ർ, തു​ളു​കൂ​ട്ട കു​വൈ​ത്ത് അ​ഡ്വൈ​സ​റി അം​ഗം അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ക്ക് എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ആ​യി​രു​ന്നു. സം​ഘ​ട​നാ​രം​ഗ​ത്ത് സ​ലാം ക​ള​നാ​ട് വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്കി​നെ കു​റി​ച്ച് സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ൻ​ഹി സം​സാ​രി​ച്ചു. സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ വ​രി​ക​ൾ ചേ​ർ​ത്ത് ഹ​മീ​ദ് മ​ധൂ​ർ ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യ ക​വി​ത വേ​ദി​യി​ൽ ആ​ല​പി​ച്ചു. സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ സ​ലാ​മു​മാ​യു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വി​വ​രി​ച്ചു. സ​ലാം ക​ള​നാ​ട് മ​റ​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. പ്രോ​ഗ്രാം കോ ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ക​ബീ​ർ മ​ഞ്ഞം​പാ​റ സ്വാ​ഗ​ത​വും, ഖാ​ദ​ർ ക​ട​വ​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

