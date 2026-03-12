Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    12 March 2026 7:26 AM IST
    Updated On
    date_range 12 March 2026 7:26 AM IST

    വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ച വരെ മഴക്ക് സാധ്യത

    വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ച വരെ മഴക്ക് സാധ്യത
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു​ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും മ​ഴ എ​ത്തു​ന്നു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച വ​രെ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചു. ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റും മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞും രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം മു​ത​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ വ​രെ​യും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം മു​ത​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ വ​രെ​യും ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് ആ​ക്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ധ​രാ​ർ അ​ൽ അ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ശേ​ഷം മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ് മ​ഴ​ക്കു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത കു​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ക്ര​മേ​ണ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

