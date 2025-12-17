Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwaitchevron_rightഇ​ന്നും നാ​ളെ​യും...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 12:11 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 12:11 PM IST

    ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യും മ​ഴ​ക്കു സാ​ധ്യ​ത; മ​ഴ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ...

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​വ​രെ മ​ഴ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു
    ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യും മ​ഴ​ക്കു സാ​ധ്യ​ത; മ​ഴ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ...
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം മു​ത​ൽ അ​സ്ഥി​ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. വ്യ​ത്യ​സ്ത തീ​വ്ര​ത​യി​ലു​ള്ള ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടു​കൂ​ടി​യ മ​ഴ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​വ​രെ മ​ഴ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. മ​ഴ​ക്കൊ​പ്പം ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ഴ ക്ര​മേ​ണ കു​റ​യു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന.

    ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ​ക്കും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യി​രി​ക്കും. വൈ​കു​ന്നേ​ര​ത്തോ​ടെ ഇ​ട​വി​ട്ട മ​ഴ​യും മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞും രൂ​പ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് ആ​ക്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ദ​രാ​ർ അ​ൽ അ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യി​ലും അ​സ്ഥി​ര​ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രും. മ​ഴ​ക്കൊ​പ്പം ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലു​മു​ണ്ടാ​കും. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 60 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ കാ​റ്റ് സ​ജീ​വ​മാ​കും. ക​ട​ൽ പ്ര​ക്ഷു​ബ്ധ​മാ​കു​ക​യും തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ ഏ​ഴ​ടി​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ ഉ​യ​രു​മെ​ന്നും ദ​രാ​ർ അ​ൽ അ​ലി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ജ്യ​ത്ത് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ഇ​ട​വി​ട്ട് മ​ഴ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ​ക​ലും രാ​ത്രി​യും ഇ​ട​വി​ട്ട് മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച തെ​ളി​ഞ്ഞ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ത​ണു​പ്പു​നി​റ​ഞ്ഞ​താ​യി​രു​ന്നു.

    വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം

    മ​ഴ​യ​ത്ത് ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണം. വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​ത്. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പെ​ട്ടെ​ന്ന് ബ്രേ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ അ​ക​ലം പാ​ലി​ക്ക​ണം. വേ​ഗ​ത​പ​രി​ധി പാ​ലി​ച്ചും വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ക്ക​ണം.

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 112 എ​ന്ന ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​ൻ വ​ഴി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    Kuwait Newsweather newsChance of raingulf news malayalam
