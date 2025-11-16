Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 16 Nov 2025 11:49 AM IST
    date_range 16 Nov 2025 11:53 AM IST

    ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യും മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത; ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ വ​ര​വ​റി​യി​ച്ച് മ​ഴ

    ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യും മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത; ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ വ​ര​വ​റി​യി​ച്ച് മ​ഴ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ വ​ര​വ​റി​യി​ച്ച് കു​വൈ​ത്തി​ൽ മ​ഴ. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് മി​ക്ക​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും നേ​രി​യ രൂ​പ​ത്തി​ൽ മ​ഴ എ​ത്തി. ​മ​ഴ താ​പ​നി​ല​യി​ലും വ​ലി​യ ഇ​ടി​വു​ണ്ടാ​ക്കി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ ആ​കാ​ശം മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യി​രു​ന്നു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യും തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​വ​രെ​യും മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. തു​ട​ർ​ന്ന് മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ ക്ര​മേ​ണ കു​റ​യു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ​ഥ കേ​ന്ദ്രം ആ​ക്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ധ​രാ​ർ അ​ൽ അ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

    തെ​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ കാ​റ്റി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ചാ​ഞ്ചാ​ട്ട​വും, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ​ർ​പ്പം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തും രാ​ജ്യ​ത്തെ ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​ഭാ​ത​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞും തു​ട​രും. ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​നും, ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത 1,000 മീ​റ്റ​റി​ൽ താ​ഴെ​യാ​കാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ​ർ​പ്പം ഗ​ണ്യ​മാ​യി ഉ​യ​രും. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ളും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യാ​ൽ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ് മാ​റാം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യാ​ൽ കു​വൈ​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചു​മു​ള്ള ചി​ല വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.



    ഇ​ത്ത​രം സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ഫോ​ൺ, ഇ-​മെ​യി​ലു​ക​ൾ വ​ഴി അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ൾ അ​റി​യി​ക്കും. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 0096524345555 - 0096522200171 - 171 എ​ന്ന ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ലോ www.kuwaitairways.com വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ലോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന ക​ന​ത്ത​മ​ഞ്ഞ് ഞാ​യ​ർ,വ്യാ​ഴം,വെ​ള്ളി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ​യു​ള്ള വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളെ ബാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ​ല വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും അ​യ​ൽ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​തി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ക​യും കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ പു​റ​പ്പെ​ടാ​ൻ വൈ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​സ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്.

