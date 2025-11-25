Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    25 Nov 2025 12:24 AM IST
    25 Nov 2025 12:24 AM IST

    വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത

    വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ക്ര​മാ​നു​ഗ​ത​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണം. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം മു​ത​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​കു​ക​യും മ​ഴ​ക്കു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ക​ൻ ഇ​സ്സ റ​മ​ദാ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​ല​വി​ൽ നേ​രി​യ വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യോ​ടെ ഇ​ത് വേ​രി​യ​ബി​ൾ ദി​ശ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റും.

    ഇ​തോ​ടെ മേ​ഘ രൂ​പീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ത​ൽ​ഫ​ല​മാ​യി ആ​ഴ്ചാ​വ​സാ​നം വ​രെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​കും. ഇ​ട​ക്കി​ടെ നേ​രി​യ മ​ഴ പെ​യ്യാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.​ഡി​സം​ബ​ർ 10 ന് ​മു​മ്പ് രാ​ജ്യ​ത്ത് സാ​ധാ​ര​ണ ശൈ​ത്യ​കാ​ല മ​ഴ ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത കാ​ണു​ന്നു. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട​തും, മ​ഴ​മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ന്ന​തും ഇ​തി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​സ്സ റ​മ​ദാ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.​

    ആ​ഗോ​ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​ഘാ​ത​വും ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​ണെ​ന്ന് ഇ​സ്സ റ​മ​ദാ​ൻ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ വൈ​കു​ന്ന​തും ത​ണു​ത്ത താ​പ​നി​ല​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ശ​ക്ത​മാ​യ ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും ക​ന​ത്ത മ​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്ച​യും നി​ല​വി​ൽ യൂ​റോ​പ്പി​ന്റെ വ​ലി​യ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും, പാ​രീ​സി​ൽ ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാം​വി​ധം നേ​ര​ത്തെ മ​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്ച അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.​അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ജ്യ​ത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച മ​ഴ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും എ​ത്തി​യി​ല്ല. ഒ​രു ദി​വ​സം നേ​രി​യ മ​ഴ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ ല​ഭി​ച്ച​ത്. താ​പ​നി​ല പ​ക​ൽ മി​ത​മാ​യും രാ​ത്രി​യും പു​ല​ർ​ച്ച​യും ത​ണ​പ്പു നി​റ​ഞ്ഞ നി​ല​യി​ലും തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

