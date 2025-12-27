Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 27 Dec 2025 12:13 PM IST
    date_range 27 Dec 2025 12:13 PM IST

    രാ​ത്രി​യി​ൽ ത​ണു​പ്പു​കൂ​ടും മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞി​നും നേ​രി​യ മ​ഴ​ക്കും സാ​ധ്യ​ത

    രാ​ത്രി​യി​ൽ ത​ണു​പ്പു​കൂ​ടും മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞി​നും നേ​രി​യ മ​ഴ​ക്കും സാ​ധ്യ​ത
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​നും ഇ​ട​ക്കി​ടെ നേ​രി​യ മ​ഴ​ക്കും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ​കു​പ്പ്. പ​ക​ൽ​സ​മ​യ​ത്ത് മി​ത​മാ​യ​തും മേ​ഘാ​വൃ​ത​വു​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും രാ​ത്രി​യി​ൽ ക​ടു​ത്ത ത​ണു​ത്തും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ധ​രാ​ർ അ​ൽ അ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഉ​പ​രി​ത​ല​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന മ​ർ​ദം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും ത​ണു​ത്ത​വാ​യു പി​ണ്ഡം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തും ത​ണു​ത്ത​തും ഇ​ട​ത്ത​ര​വു​മാ​യ മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ ഭൂ​പ​ട​ങ്ങ​ളും സം​ഖ്യാ മാ​തൃ​ക​ക​ളും സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ധ​രാ​ർ അ​ൽ അ​ലി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച പ​ക​ൽ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മി​ത​വും ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മേ​ഘാ​വൃ​ത​വു​മാ​യി​രി​ക്കും. രാ​വി​ലെ ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞി​നും ഇ​ട​ക്കി​ടെ നേ​രി​യ മ​ഴ​ക്കും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റ് തെ​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ ദി​ശ​യി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വീ​ശും.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ത​ണു​പ്പു​ള്ള​താ​യി​രി​ക്കും. തെ​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക് മു​ത​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത ദി​ശ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ 26 കി.​മീ വ​രെ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ കാ​റ്റ് വീ​ശും. പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 11 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും 13 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും ഇ​ട​യി​ലാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ക​ട​ൽ നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യി​രി​ക്കും. ഒ​രു അ​ടി മു​ത​ൽ മൂ​ന്ന് അ​ടി വ​രെ തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാം.

    അ​തേ​സ​മ​യം, വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പ​ക​ൽ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മി​ത​മാ​യ​തും ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മേ​ഘാ​വൃ​ത​വു​മാ​യി​രു​ന്നു. രാ​വി​ലെ​യും വൈ​കു​ന്നേ​ര​വും മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞും പ്ര​ക​ട​മാ​യി​രു​ന്നു. വ​ട​ക്ക് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ദി​ശ​യി​ൽ നി​ന്ന് നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ കാ​റ്റ് വീ​ശി. മ​ഞ്ഞി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം താ​പ​നി​ല​യി​ലും വ​ലി​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​ക്കി. പ​ക​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല 10 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും 12ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും ഇ​ട​യി​ലാ​യി. വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ വീ​ണ്ടും കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി. ഇ​തോ​ടെ രാ​ത്രി ത​ണു​പ്പു​കൂ​ടി.

