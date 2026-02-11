തട്ടിപ്പുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു; ടെലിഗ്രാം ചാനലുകൾക്കെതിരെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് മുന്നറിയിപ്പ്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ദ്രുത സാമ്പത്തിക വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ടെലിഗ്രാം ആപ്ലിക്കേഷനിലെ ചാനലുകളിലും ഗ്രൂപ്പുകളിലും ചേരുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പൊതുജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത്തരം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ തട്ടിപ്പിനും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.
തട്ടിപ്പുകാർ ഈ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഒന്നിലധികം വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ ഫണ്ട് വിതരണം ചെയ്യുകയും പണത്തിന്റെ ഉറവിടം മറച്ചുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് അത് കുറ്റവാളികൾക്ക് കൈമാറുന്നു.
ഈ ഇടപാടുകൾ പലപ്പോഴും അനിയന്ത്രിതമായ ട്രേഡിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അനൗപചാരിക മാർഗങ്ങൾ വഴിയാണ് നടത്തുന്നത്. ഈ പ്രക്രിയയിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഇത്തരം പദ്ധതികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വ്യക്തികൾക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വരുത്തിവെക്കുകയും നിയമ നടപകടികൾക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സംശയാസ്പദ ഇടപാടുകൾ ഉടൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരെ അറിയിക്കണമെന്ന് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അഭ്യർഥിച്ചു.
സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പോരാടുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധത സെൻട്രൽ ബാങ്ക് വ്യക്തമാക്കി. പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ഉണർത്തി.
