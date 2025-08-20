Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    20 Aug 2025 10:01 AM IST
    20 Aug 2025 10:01 AM IST

    വാം​ഡ് സേ​വ​ന ദു​രു​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്

    വാം​ഡ് സേ​വ​ന ദു​രു​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വേ​ഗ​മേ​റി​യ പേ​യ്‌​മെ​ന്റ് സം​വി​ധാ​ന​മാ​യ വാം​ഡ് സേ​വ​ന ദു​രു​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്. ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ സ​ർ​ക്കു​ല​ർ ന​ൽ​കി. ഇ​തോ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് നി​ശ്ചി​ത പ​രി​ധി ക​വി​ഞ്ഞ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നി​ല​വി​ല്‍ ഒ​രു ഇ​ട​പാ​ടി​ൽ 1,000 ദി​നാ​ർ വ​രെ​യും, ഒ​രു ദി​വ​സം 3,000 ദി​നാ​റും, മാ​സ​ത്തി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി 20,000 ദി​നാ​ർ വ​രെ​യു​മാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക. രാ​ജ്യ​ത്തെ ബാ​ങ്കി​ങ് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ന​ട​പ​ടി എ​ന്ന് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ദൈ​നം​ദി​ന ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ പ​രി​ധി മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ സേ​വ​നം റ​ദ്ദാ​ക്കി വീ​ണ്ടും ലി​ങ്ക് അ​യ​ക്കു​ക​യും, മൊ​ബൈ​ൽ ബാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ വീ​ണ്ടും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം. സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ബാ​ങ്ക് മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പി​ലൂ​ടെ ഉ​പാ​ഭോ​ക്ത​ക്ക​ളു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ട്‌ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് വാം​ദ് വ​ഴി ത​ൽ​ക്ഷ​ണം പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് ന​ട​ത്തു​ക.

