Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 10:22 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 10:22 AM IST

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് നി​ർ​ദേ​ശം; ഡെ​ബി​റ്റ്, ക്രെ​ഡി​റ്റ് കാ​ർ​ഡ് പ​ണ​മ​ട​ക്ക​ലു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ധി​ക ചാ​ർ​ജ് ഈ​ടാ​ക്കി​ല്ല

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് നി​ർ​ദേ​ശം; ഡെ​ബി​റ്റ്, ക്രെ​ഡി​റ്റ് കാ​ർ​ഡ് പ​ണ​മ​ട​ക്ക​ലു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ധി​ക ചാ​ർ​ജ് ഈ​ടാ​ക്കി​ല്ല
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഡെ​ബി​റ്റ്, ക്രെ​ഡി​റ്റ് കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള പ​ണ​മ​ട​ക്ക​ലു​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് അ​ധി​ക ചാ​ർ​ജ് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​രോ​ധ​നം. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    ഡെ​ബി​റ്റ്, ക്രെ​ഡി​റ്റ് കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വ​ഴി പ​ണ​മ​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ധി​ക ഫീ​സോ ക​മീ​ഷ​നോ ഈ​ടാ​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ബാ​ങ്ക് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​റി​യി​പ്പ് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പേ​മെ​ന്റ് സേ​വ​ന​ദാ​താ​ക്ക​ൾ വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. പോ​യി​ന്റ് ഓ​ഫ് സെ​യി​ൽ ടെ​ർ​മി​ന​ലു​ക​ൾ, പേ​മെ​ന്റ് ഗേ​റ്റ്‌​വേ​ക​ൾ, ഇ-​വാ​ല​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പേ​മെ​ന്റ് ചാ​ന​ലു​ക​ളി​ലും നി​രോ​ധ​നം ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്.ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​ന്ന​ത​ട​ക്കം ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.പു​തി​യ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​രാ​ർ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പു​തു​ക്കാ​നും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:Card Paymentsadditional chargeKuwait NewsCentral Bank of Kuwait
