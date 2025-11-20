Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 8:19 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 8:27 AM IST

    ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു; നാ​ൽ​പ്പ​തി​ന്റെ നി​റ​വി​ൽ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ

    ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു; നാ​ൽ​പ്പ​തി​ന്റെ നി​റ​വി​ൽ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ
    യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​ന്ത്രി എ.​കെ.​ ശശീ​ന്ദ്ര​ൻ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ

    അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​ര​മി​ത തൃ​പ​തി, പ്ര​മോ​ദ് നാ​രാ​യ​ൺ എം.​എ​ൽ.​എ, തോ​മ​സ് കെ. ​തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: നാ​ൽ​പ്പ​തി​ന്റെ നി​റ​വി​ൽ അ​ബ്ബാ​സി​യ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ. വാ​ർ​ഷി​ക ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​ൻ​സൂ​റി​യ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ എ​ൻ.​കെ. പ്രേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ എം.​പി, വ​നം-​വ​ന്യ​ജീ​വി വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി എ.​കെ.​ശശീ​ന്ദ്ര​ൻ, കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​ര​മി​ത തൃ​പ​തി, പ്ര​മോ​ദ് നാ​രാ​യ​ൺ എം.​എ​ൽ.​എ, തോ​മ​സ് കെ. ​തോ​മ​സ്, സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ബ്ല​സി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സി.​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ഡോ.​ബെ​റ്റി ചാ​ണ്ടി സ്‌​കൂ​ളി​ന്റെ 40 വ​ർ​ഷ​ത്തെ വ​ള​ർ​ച്ച​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ റൂ​ബി ജൂ​ബി​ലി സ്മ​ര​ണി​ക മ​ന്ത്രി എ.​കെ. ശശീ​ന്ദ്ര​ൻ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. സ്കൂ​ളി​ൽ 30, 25 വ​ർ​ഷം സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, മു​ൻ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സു​ശ​ൻ റോ​യി, മു​ൻ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റീ​വ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​ഡ്വ.​പി. ജോ​ൺ തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. എ​സ്.​എ​സ്.​സി.​ഇ, എ​സ്.​എ​സ്.​ഇ ഉ​യ​ർ​ന്ന മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി​യ​വ​ർ, വി​വി​ധ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് മി​ക​വ് നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. സ്കൂ​ൾ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ദ​ന്ന റേ​ച്ച​ൽ സു​ധീ​ർ ന​ന്ദി​പ​റ​ഞ്ഞു.​

    അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ‘ദി ​ഗാ​ർ​ഡ​ൻ ഓ​ഫ് ലെ​ഗ​സി’ നൃ​ത്ത-​നാ​ട്യാ​വി​ഷ്കാ​രം സ്‌​കൂ​ളി​ന്റെ നാ​ല്പ​ത് വ​ർ​ഷ​ത്തെ പൈ​തൃ​കം ക​ലാ​പ​ര​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

