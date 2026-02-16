Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഗ്രീ​ൻ ഐ​ല​ൻ​ഡി​ൽ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 16 Feb 2026 8:34 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Feb 2026 8:34 AM IST

    ഗ്രീ​ൻ ഐ​ല​ൻ​ഡി​ൽ ആ​ഘോ​ഷം; ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്കാ​ര​ നി​റ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന് ‘ഭാ​ര​ത് മേ​ള’

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​ര​മി​ത ത്രി​പ​തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം
    ഗ്രീ​ൻ ഐ​ല​ൻ​ഡി​ൽ ആ​ഘോ​ഷം; ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്കാ​ര​ നി​റ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന് ‘ഭാ​ര​ത് മേ​ള’
    cancel
    camera_alt

    ഗ്രീ​ൻ ഐ​ല​ൻ​ഡി​ൽ ‘ഭാ​ര​ത് മേ​ള- 2026’ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​ര​മി​ത ത്രി​പ​തി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം

    ‘ഭാ​ര​ത് മേ​ള​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ്രീ​ൻ ഐ​ല​ൻ​ഡി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ നി​റ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന് ‘ഭാ​ര​ത് മേ​ള- 2026’. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന മേ​ള​യി​ൽ വ​ലി​യ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ടൂ​റി​സ്റ്റ് എ​ന്റ​ർ​പ്രൈ​സ് ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് റോ​ഡി​ലെ ഗ്രീ​ൻ ഐ​ല​ൻ​ഡി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി മേ​ള സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​ര​മി​ത ത്രി​പ​തി മേ​ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. എം​ബ​സി മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ന​യ​ത​ന്ത്ര പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും വ്യാ​പാ​ര-​സാ​മൂ​ഹി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നൃ​ത്ത-​സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും കാ​ണി​ക​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഭ​ക്ഷ​ണ സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും കൈ​ത്ത​റി-​ക​ലാ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ്ര​ത്യേ​ക ക​ളി സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ-​കു​വൈ​ത്ത് സൗ​ഹൃ​ദ​വും സാം​സ്കാ​രി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന വേ​ദി​യാ​യി ഭാ​ര​ത് മേ​ള മാ​റി​യ​താ​യാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Celebrations in Green Island; 'Bharat Mela' brings together Indian cultural elements
    Similar News
    Next Story
    X