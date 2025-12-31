Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 1:20 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 1:20 PM IST

    ആ​ഡം​ബ​ര വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ റോ​ഡി​ൽ ആ​ഘോ​ഷം; ജ​ലീ​ബി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ

    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു
    ആ​ഡം​ബ​ര വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ റോ​ഡി​ൽ ആ​ഘോ​ഷം; ജ​ലീ​ബി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ
    പിടിച്ചെടു​ത്ത വാഹനങ്ങൾ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സെ​മ​സ്റ്റ​റി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ൽ ആ​ഡം​ബ​ര വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ജ​ലീ​ബി​ൽ പ്ര​വാ​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ആ​ഘോ​ഷം. സ​ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു.

    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് നി​ന്നും ശ​രീ​രം പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ഇ​ട്ടു​മൊ​ക്കെ​യാ​യി​രു​ന്നു ആ​ഘോ​ഷം. ജീ​വ​നും സു​ര​ക്ഷ​യും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ആ​ഡം​ബ​ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യും നി​രു​ത്ത​ര​വാ​ദ​പ​ര​മാ​യും ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന വീ​ഡി​യോ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​ക​ളി​ലും വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ്ര​ച​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ​ഥ​ർ സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​മ്പ​റു​ക​ൾ സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നാ​യി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ത്ത​താ​ണെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട വ്യ​ക്തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പൊ​തു​ജ​ന സു​ര​ക്ഷ​യെ അ​പ​ക​ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഒ​രു പെ​രു​മാ​റ്റ​വും അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കി.

    സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ സു​ര​ക്ഷാ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ് ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രും.

    കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

