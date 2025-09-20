Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    20 Sept 2025 9:35 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 9:35 AM IST

    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ദേ​ശീ​യ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റ്; മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ

    ഈ ​മാ​സാ​വ​സാ​നം രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ലെ ശ്രീ ​ഗം​ഗാ​ന​ഗ​റി​​ലെ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ ജൂ​ഡോ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ സ്കൂ​ൾ പ​ങ്കെടുക്കും
    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ദേ​ശീ​യ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റ്; മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഉ​ത്ത​ർ പ്ര​ദേ​ശി​ലെ വാ​ര​ണാ​സി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ദേ​ശീ​യ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​വീ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ. സ്കൂ​ളി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച്, ആ​യു​ർ​ദ അ​ജി​ത്, ന​ഫീ​സ​ത്ത്‌ മെ​ഹ്‌​റീ​ൻ, സ​ഫ ഉ​ദ്ദീ​ൻ, ജ​സ്റ്റീ​ന എ​ൽ​സ ജോ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ മീ​റ്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ആ​യു​ർ​ദ അ​ജി​ത് അ​ണ്ട​ർ 17 വി​ഭാ​ഗം ഷോ​ട്ട് പു​ട്ടി​ലും ജാ​വ​ലി​ൻ ത്രോ​യി​ലും മാ​റ്റു​ര​ച്ച​പ്പോ​ൾ ന​ഫീ​സ​ത്ത്‌ മെ​ഹ്‌​റീ​ൻ അ​ണ്ട​ർ 19 വി​ഭാ​ഗം ഡി​സ്‌​ക​സ് ത്രോ​യി​ലും ജ​സ്റ്റീ​ന അ​ണ്ട​ർ 17 വി​ഭാ​ഗം ലോ​ങ്ങ് ജ​മ്പി​ലും സ​ഫ അ​ണ്ട​ർ 19 വി​ഭാ​ഗം ജാ​വ​ലി​ൻ ത്രോ​യി​ലും മി​ക​ച്ചു നി​ന്നു. കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്ല​സ്റ്റ​ർ അ​ത്‍ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റി​ൽ വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ച്ചാ​ണ് ഇ​വ​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ത്‍ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റ് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​ത്.ക​ഴി​ഞ്ഞ വാ​രം ഹ​രി​യാ​ന​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ ബോ​ക്സി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ലും ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ പ്രാ​തി​നി​ധ്യം അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.സ്കൂ​ളി​ലെ പ​തി​നൊ​ന്നാം ത​രം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി നാ​ദി​ർ ഫ​ഹീ​മു​ദ്ദീ​നാ​ണ് അ​ണ്ട​ർ 19 വി​ഭാ​ഗം ബോ​ക്സി​ങ്ങി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്.

    മീ​റ്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത്‌ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളേ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രേ​യും സ്കൂ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മ​ല​യി​ൽ മൂ​സ​ക്കോ​യ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​കെ.​സ​ലീം എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. സ്കൂ​ളി​ലെ കാ​യി​ക വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ഡോ. ​ര​മേ​ശ് കു​മാ​റി​ന്റെ​യും കാ​യി​കാ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ ഫ​രീ​ദ ഭാ​നു, ജോ​സ​ഫ് സു​ധാ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശീ​ല​നം. ഈ ​മാ​സാ​വ​സാ​നം രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ലെ ശ്രീ ​ഗം​ഗാ​ന​ഗ​റി​​ലെ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ ജൂ​ഡോ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ സ്കൂ​ളി​ലെ എ​ട്ടാം ത​രം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഇ​ഷാ​ഖ് ഇം​തി​യാ​സ്‌ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

