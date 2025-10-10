Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 1:14 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 1:14 PM IST

    സി.ബി.എസ്.ഇ ബാസ്കറ്റ്ബാൾ; ചരിത്രം കുറിച്ച് യുനൈറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ

    സി.ബി.എസ്.ഇ ബാസ്കറ്റ്ബാൾ; ചരിത്രം കുറിച്ച് യുനൈറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ബാ​സ്ക​റ്റ് ബാ​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച നേ​ട്ട​വു​മാ​യി യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ.ഛത്തി​സ്ഗ​ഢിലെ ഡ​ൽ​ഹി പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ രാ​ജ്ന​ന്ദ്ഗാ​വി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ദേ​ശീ​യ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ 14 വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ കു​വൈ​ത്ത് ടീ​മാ​ണ് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ എ​ന്നും മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ എ​ല്ലാ മ​ത്സ​ര​വും ജ​യി​ച്ചാ​ണ് അ​വ​സാ​ന എ​ട്ടു ടീ​മു​ക​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ക​ട​ന്ന​ത്. അ​വ​സാ​ന മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​രാ​യ ഒ​മാ​ൻ ടീ​മി​നെ​തി​രെ പി​ന്നി​ട്ടു നി​ന്ന​തി​ന് ശേ​ഷം അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷ​ത്തി​ലെ കു​തി​ച്ചു ചാ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രം കൈ​പ്പി​ടി​യി​ലൊ​തു​ക്കി​യ​ത്. ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ധീ​ര​ജ് ദി​ലീ​പ്, ദ​ക്ഷി​ൻ, ജോ​ഹാ​ൻ, ഹ​രി​ഹ​ര​ൻ, ബ്ര​യാ​ൻ, ഡി​യോ​ൻ, സി​യാ​ൻ, ഡ​രോ​ൺ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ണി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശം​സ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി. സ​ന്ദേ​ശ് ഹ​രി​യാ​ണ് കോ​ച്ച്. ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ൽ മ​ൽ​സ​രം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 20 ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ദേ​ശീ​യ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​നെ ഈ ​വ​ർ​ഷം പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച​ത് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ആ​ണ്.

