തട്ടിപ്പ് സൈറ്റുകൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത നിർദേശംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇലക്ട്രോണിക് കാർഡുകളും ഫോൺ ടോപ്പ്-അപ്പ് കാർഡുകളും വിൽക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത നിർദേശം നൽകി വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം.
ഓൺലൈൻ വിൽപ്പനയിൽ നടക്കുന്ന കൃത്രിമ ഇടപാടുകൾ തടയാനും ഇലക്ട്രോണിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ മേൽനോട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായാണ് നടപടിയെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
ഐ-ട്യൂൺസ് കാർഡുകൾ, മൊബൈൽ ഫോൺ ക്രെഡിറ്റ്, ടോപ്പ്-അപ്പുകൾ തുടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക നിബന്ധനകളും നിയമങ്ങളും പാലിക്കണമെന്നും നിർദേശം നൽകി. നിർദ്ദേശം ലംഘിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
