Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightത​ട്ടി​പ്പ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 12:13 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 12:13 PM IST

    ത​ട്ടി​പ്പ് സൈ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശം

    text_fields
    bookmark_border
    ത​ട്ടി​പ്പ് സൈ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശം
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് കാ​ർ​ഡു​ക​ളും ഫോ​ൺ ടോ​പ്പ്-​അ​പ്പ് കാ​ർ​ഡു​ക​ളും വി​ൽ​ക്കു​ന്ന വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേശം ന​ൽ​കി വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം.

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വി​ൽ​പ്പ​ന​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന കൃ​ത്രി​മ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ത​ട​യാ​നും ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഐ-​ട്യൂ​ൺ​സ് കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ, മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ക്രെ​ഡി​റ്റ്, ടോ​പ്പ്-​അ​പ്പു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളും നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:scam alertWarningKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Caution against fraudulent sites
    Similar News
    Next Story
    X