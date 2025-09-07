Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 2:11 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 2:11 PM IST

    കാ​തോ​ലി​കാ ബാ​വ മാ​ര്‍ ബ​സേ​ലി​യോ​സ് ജോ​സ​ഫ് കു​വൈ​ത്തി​​ലെ​ത്തു​ന്നു

    Catholicos Father Mar Baselios Joseph arrives in Kuwait
    കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ മാ​ര്‍ ബ​സേ​ലി​യോ​സ് ജോ​സ​ഫ് 

    കു​വൈ​ത്ത്‌​സി​റ്റി: യാ​ക്കോ​ബാ​യ സു​റി​യാ​നി ക്രി​സ്ത്യാ​നി സ​ഭ ശ്രേ​ഷ്ഠ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ആ​ബൂ​ന്‍ മാ​ര്‍ ബ​സേ​ലി​യോ​സ് ജോ​സ​ഫ്‌ ബാ​വ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ല്‍ സ്വീ​ക​ര​ണം ഒ​രു​ക്കു​ന്നു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ല്‍ ച​ര്‍ച്ച് ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്തി​ലാ​ണ് (എ​ന്‍.​ഇ.​സി.​കെ) സ്വീ​ക​ര​ണം. സു​റി​യാ​നി സ​ഭ​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള സെ​ന്റ് ജോ​ര്‍ജ് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സ​ല്‍ സി​റി​യ​ന്‍ ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ്, സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ജാ​ക്കോ​ബൈ​റ്റ് സി​റി​യ​ന്‍ ഇ​ട​വ​ക​ക​ളു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് സ്വീ​ക​ര​ണം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ കു​വൈ​ത്തി​ലെ എം​ബ​സി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍, വി​വി​ധ സ​ഹോ​ദ​ര സ​ഭ​യി​ലെ മെ​ത്രാ​പോ​ലീ​ത്ത​മാ​ര്‍, വി​കാ​രി​മാ​ര്‍, വി​വി​ധ മ​ത​മേ​ല​ധ്യ​ക്ഷ​ന്മാ​ര്‍, സാ​മൂ​ഹ്യ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക നേ​താ​ക്ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 5.30 മു​ത​ല്‍ എ​ട്ടു​വ​രെ കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ല്‍ ച​ര്‍ച്ചി​ലും ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് അ​ഹ​മ്മ​ദി സെ​ന്റ് പോ​ള്‍സ് ആം​ഗ്ലി​ക്ക​ന്‍ ച​ര്‍ച്ചി​ലും ബാ​വ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ വി​ശു​ദ്ധ കു​ര്‍ബാ​ന അ​ർ​പ്പി​ക്കും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 10ന് ​കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന ബാ​വ​യെ കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ട​വ​ക​ക​ളു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ഡോ. ​ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് മോ​ർ കൂ​റി​ലോ​സും വി​കാ​രി​മാ​രും വി​ശ്വാ​സി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

