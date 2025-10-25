Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 11:04 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 11:04 AM IST

    കാ​തോ​ലി​ക്ക ബാ​വ​ക്ക്‌ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി

    കാ​തോ​ലി​ക്ക ബാ​വ​ക്ക്‌ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി
    മാ​ർ ബ​സേ​ലി​യോ​സ്‌ മാ​ർ​ത്തോ​മ മാ​ത്യൂ​സ്‌ തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്ക ബാ​വ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ൽ

    ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സെ​ന്റ്‌ ഗ്രീ​ഗോ​റി​യ​സ്‌ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ്‌ മ​ഹാ ഇ​ട​വ​ക​യു​ടെ ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ്‌ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സു​വ​ർ​ണ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി മ​ല​ങ്ക​ര സ​ഭ​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധ്യ​ക്ഷ​നും, പൗ​ര​സ്ത്യ കാ​തോ​ലി​ക്കാ​യും, മ​ല​ങ്ക​ര മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത​യു​മാ​യ മോ​റാ​ൻ മാ​ർ ബ​സേ​ലി​യോ​സ്‌ മാ​ർ​ത്തോ​മ മാ​ത്യൂ​സ്‌ തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്ക ബാ​വ കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തി.

    കു​വൈ​ത്ത് മ​ഹാ ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ.​ഡോ.​ബി​ജു പാ​റ​യ്ക്ക​ൽ, സ​ഹ​വി​കാ​രി ഫാ.​മാ​ത്യു തോ​മ​സ്‌, ഇ​ട​വ​ക ട്ര​സ്റ്റീ ദീ​പ​ക്‌ അ​ല​ക്സ്‌ പ​ണി​ക്ക​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജേ​ക്ക​ബ്‌ റോ​യ്‌, കു​വൈ​ത്തി​ലെ മ​റ്റ്‌ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ്‌ ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി​മാ​രാ​യ ഫാ. ​പി.​ജെ.​എ​ബ്ര​ഹാം, ഫാ.​അ​ജു തോ​മ​സ്‌, ഫാ.​ജെ​ഫി​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ്‌, സ​ഭാ മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ തോ​മ​സ്‌ കു​രു​വി​ള, മാ​ത്യൂ കെ. ​ഇ​ല​ഞ്ഞി​ക്ക​ൽ, പോ​ൾ വ​ർ​ഗീ​സ്‌, ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ്‌ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ മാ​ത്യൂ വി. ​തോ​മ​സ്‌, ഇ​ട​വ​ക ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പ്രാ​ർ​ഥ​ന യോ​ഗ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ, ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ്‌ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ക​ൺ​വീ​നേ​ഴ്സ്‌, ആ​ത്മീ​യ-​ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:catholic priestKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Catholic priest receives welcome
