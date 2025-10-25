കാതോലിക്ക ബാവക്ക് സ്വീകരണം നൽകിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: സെന്റ് ഗ്രീഗോറിയസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് മഹാ ഇടവകയുടെ ഹാർവെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി മലങ്കര സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനും, പൗരസ്ത്യ കാതോലിക്കായും, മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്തയുമായ മോറാൻ മാർ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ കാതോലിക്ക ബാവ കുവൈത്തിലെത്തി.
കുവൈത്ത് മഹാ ഇടവക വികാരി ഫാ.ഡോ.ബിജു പാറയ്ക്കൽ, സഹവികാരി ഫാ.മാത്യു തോമസ്, ഇടവക ട്രസ്റ്റീ ദീപക് അലക്സ് പണിക്കർ, സെക്രട്ടറി ജേക്കബ് റോയ്, കുവൈത്തിലെ മറ്റ് ഓർത്തഡോക്സ് ഇടവക വികാരിമാരായ ഫാ. പി.ജെ.എബ്രഹാം, ഫാ.അജു തോമസ്, ഫാ.ജെഫിൻ വർഗീസ്, സഭാ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങളായ തോമസ് കുരുവിള, മാത്യൂ കെ. ഇലഞ്ഞിക്കൽ, പോൾ വർഗീസ്, ഹാർവെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ ജനറൽ കൺവീനർ മാത്യൂ വി. തോമസ്, ഇടവക ഭരണസമിതിയംഗങ്ങൾ, പ്രാർഥന യോഗ സെക്രട്ടറിമാർ, ഹാർവെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ കൺവീനേഴ്സ്, ആത്മീയ-ജീവകാരുണ്യ പ്രസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
