Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 10:01 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 10:01 AM IST

    കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ മാ​ര്‍ ബ​സേ​ലി​യോ​സ് ജോ​സ​ഫി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം നൽകി

    text_fields
    bookmark_border
    കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ മാ​ര്‍ ബ​സേ​ലി​യോ​സ് ജോ​സ​ഫി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം നൽകി
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ന​വാ​ഭി​ഷി​ക്ത​നാ​യ സി​റി​യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് സ​ഭ​യു​ടെ ശ്രേ​ഷ്ഠ കാ​തോ​ലി​ക്ക ആ​ബൂ​ൻ മോ​ർ ബ​സേ​ലി​യോ​സ് ജോ​സ​ഫ് ബാ​വ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ലെ യാ​ക്കോ​ബാ​യ ഇ​ട​വ​ക​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.എ​ൻ.​ഇ.​സി.​കെ ച​ർ​ച്ച പാ​രി​ഷ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വീ​ക​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് പാ​ട്രി​യാ​ർ​ക്ക​ൽ വി​കാ​രി ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് മോ​ർ കൂ​റി​ലോ​സ് മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്ത്, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​പ്പ​സ്‌​തോ​ലി​ക് ന്യൂ​ൺ​ഷ്യോ യൂ​ജി​ൻ മാ​ർ​ട്ടി​ൻ ന്യൂ​ജ​ന്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് ഓ​ഫ് മി​ഷ​ൻ സ​ഞ്ജ​യ് കെ ​മു​ലു​ക, മെ​ട്രോ​പൊ​ളി​റ്റ​ൻ ഘ​ട്ടാ​സ് ഹാ​സിം (ഗ്രീ​ക്ക് ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ച​ർ​ച്ച്), ഡോ. ​തോ​മ​സ് എ​ബ്ര​ഹാം (സെ​ന്റ് തോ​മ​സ് ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ൽ ച​ർ​ച്ച് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ), ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ ബെ​ഞ്ച​മി​ൻ ഗാ​രി​ബ് (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, എ​ൻ.​ഇ.​സി.​കെ കു​വൈ​ത്ത്), ഡോ. ​മൈ​ക്ക​ൽ എം​ബോ​ണ (ചാ​പ്ലി​ൻ, സെ​ന്റ് പോ​ൾ​സ് ആം​ഗ്ലി​ക്ക​ൻ ച​ർ​ച്ച്), കെ.​ജി. എ​ബ്ര​ഹാം (മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, എ​ൻ‌.​ബി.‌.​ടി‌​സി ഗ്രൂ​പ്പ്), ഫാ. ​ബി​നു എ​ബ്ര​ഹാം (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, കെ.​ഇ.​സി.​എ​ഫ്), റോ​യ് കെ. ​യോ​ഹ​ന്നാ​ൻ (അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ​ർ, എ​ൻ.​ഇ.​സി.​കെ), മു​സ്ത​ഫ കാ​രി (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി,കെ.​എം.​സി.​സി), ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ബി​ന്നി മാ​ത്യു, എ​ൽ​ദോ​സ് പി. ​ജോ​യ് (എം.​സി അം​ഗം മ​ല​ങ്ക​ര സ​ഭ), ജി​നു എം. ​ബേ​ബി (സെ​ക്ര​ട്ട​റി, സെ​ന്റ് ജോ​ർ​ജ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സ​ൽ സി​റി​യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് റീ​ഷ് ച​ർ​ച്ച്), ലി​ബി​ൻ ജോ​യ് (ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി, സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് യാ​ക്കോ​ബൈ​റ്റ് സി​റി​യ​ൻ ച​ർ​ച്ച്) എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ഫാ. ​സ്റ്റീ​ഫ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും റ​വ. സി.​പി. സാ​മു​വേ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsKuwait NewsReceivedgulf news malayalam
    News Summary - Catholic Father Mar Baselios Joseph was received
    Similar News
    Next Story
    X