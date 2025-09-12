Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    12 Sept 2025 12:06 PM IST
    12 Sept 2025 12:06 PM IST

    കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ മാ​ര്‍ ബ​സേ​ലി​യോ​സ് ജോ​സ​ഫി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ഇ​ന്ന്

    കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ മാ​ര്‍ ബ​സേ​ലി​യോ​സ് ജോ​സ​ഫി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ഇ​ന്ന്
    കു​വൈ​ത്ത്‌​സി​റ്റി: യാ​ക്കോ​ബാ​യ സു​റി​യാ​നി ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്‌​സ് സ​ഭ​യു​ടെ ശ്രേ​ഷ്ഠ കാ​തോ​ലി​ക്ക​യും മ​ല​ങ്ക​ര മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത​യു​മാ​യ ആ​ബൂ​ന്‍ മോ​ര്‍ ബ​സേ​ലി​യോ​സ് ജോ​സ​ഫ് ബാ​വ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ഇ​ന്ന്.ഉ​ച്ച​ക്ക് മൂ​ന്നി​ന് നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ല്‍ ച​ര്‍ച്ച് ഹാ​ളി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന സ്വീ​ക​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ എം​ബ​സി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍, വി​വി​ധ സ​ഭ​യി​ലെ മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത​മാ​ര്‍, വൈ​ദി​ക​ര്‍, സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​ക്കാ​രി​ക നേ​താ​ക്ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. സ്ഥാ​ന​മേ​റ്റ ശേ​ഷം ബാ​വ​യു​ടെ ആ​ദ്യ വി​ദേ​ശ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ന​മാ​ണി​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 5.30ന് ​കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ല്‍ ച​ര്‍ച്ചി​ലും ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 4.30 ന് ​അ​ഹ്മ​ദി സെ​ന്റ് പോ​ള്‍സ് ആം​ഗ്ലി​ക്ക​ന്‍ ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ലും ബാ​വ വി​ശു​ദ്ധ കു​ര്‍ബാ​ന അ​ര്‍പ്പി​ക്കും.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ ബാ​വ​യെ സെ​ന്റ് ജോ​ര്‍ജ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സ​ല്‍ സി​റി​യ​ന്‍ ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്‌​സ് ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ന്റേ​യും സെ. ​മേ​രീ​സ് ജേ​ക്ക​ബൈ​റ്റ് സി​റി​യ​ന്‍ ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്‌​സ് ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.കു​വൈ​ത്ത് പാ​ട്രി​യാ​ര്‍ക്ക​ല്‍ വി​കാ​രി ഗീ​വ​ര്‍ഗീ​സ് മോ​ര്‍ കൂ​റി​ലോ​സ് മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത, കു​വൈ​ത്ത് സെ. ​ജോ​ര്‍ജ് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സ​ല്‍ സി​റി​യ​ന്‍ ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്‌​സ് വ​ലി​യ​പ​ള്ളി വി​കാ​രി ഫാ. ​സ്റ്റീ​ഫ​ന്‍ നെ​ടു​വ​ക്കാ​ട്ട്, സെ.​മേ​രീ​സ് ജേ​ക്ക​ബൈ​റ്റ് സി​റി​യ​ന്‍ ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്‌​സ് ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ വി​കാ​രി ഫാ. ​സി.​പി. സാ​മു​വേ​ല്‍, ഇ​ട​വ​ക​ക​ളു​ടെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ര്‍, ട്ര​സ്റ്റി​മാ​ര്‍, മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍, വി​വി​ധ ഭ​ക്ത​സം​ഘ​ട​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍, ഇ​ട​വ​കാം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​രും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

