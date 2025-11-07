Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 12:57 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 12:57 PM IST

    കാ​രം​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    കാ​രം​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    കെ.​എം.​സി.​സി ഉ​ദു​മ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി കാ​രം​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് പോ​സ്റ്റ​ർ ഇ​ഖ്ബാ​ൽ മാ​വി​ലാ​ടം

    പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി ഉ​ദു​മ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന പ്ര​ചാ​ര​ണാ​ർ​ഥം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​രം​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ഫ​ർ​വാ​നി​യ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ്റ്റേ​റ്റ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ മാ​വി​ലാ​ടം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​സാ​ഖ് അ​യ്യൂ​രി​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​സാ​ർ മ​യ്യ​ള അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ലാം ചെ​ട്ടി​പ്പ​ടി, കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മി​സ്ഹ​ബ് മാ​ട​മ്പി​ല്ല​ത്ത്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ അ​ബ്ദു​ല്ല ക​ട​വ​ത്ത്, ക​ബീ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ത്ത​ലി​ബ് തെ​ക്കേ​ക്കാ​ട്, ഉ​ദു​മ മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മു​സ്ത​ഫ ചെ​മ്മ​നാ​ട്, മു​നീ​ർ ബെ​ൽ​ക്കാ​ട്, തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ക്കീം അ​ൽ ഹ​സ​നി, ഹ​സ്സ​ൻ ത​ഖ്‌​വ, അ​മീ​ർ ക​മ്മാ​ടം, യു.​പി. ഫി​റോ​സ്, റി​യാ​സ് കാ​ട​ങ്കോ​ട്, അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ഷ്റ​ഫ്, എ.​ജി. അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ഉ​ദു​മ മ​ണ്ഡ​ലം ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​കെ. സ​വാ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കോ​ളി​യ​ടു​ക്കം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

