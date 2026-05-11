    Posted On
    date_range 11 May 2026 1:46 PM IST
    Updated On
    date_range 11 May 2026 1:46 PM IST

    കർമ്മേൽ മലങ്കര ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ച് കുവൈത്ത് ഇടവക ഭാരവാഹികൾ

    കർമ്മേൽ മലങ്കര ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ച് കുവൈത്ത് ഇടവക ഭാവരവാഹികളും അംഗങ്ങളും

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കർമ്മേൽ മലങ്കര ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ച് കുവൈത്ത് ഇടവക വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ റവ. പ്രജീഷ് മാത്യു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കഴിഞ്ഞവർഷത്തെ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ യോഗം അവലോകനം ചെയ്തു. 2026-27 വർഷത്തെ ഭാരവാഹികളെ യോഗം തെരഞ്ഞെടുത്തു.

    ഭാരവാഹികൾ: ജോൺസൺ മാത്യു വൈ.പ്രസി), മൃദുൻ ജോർജ് (സെക്ര), രാഗിൽ രാജ് (ട്രസ്റ്റി), ജിതിൻ ടി എബ്രഹാം (ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൻ), സോനറ്റ് ജസ്‌റ്റിൻ (മീഡിയ കോർഡിനേറ്റർ), ടെൻസി ഇ എബ്രഹാം (ഗായക സംഘം പ്രതിനിധി), ഹെപ്‌സി ജോൺ (യൂത്ത് ഫെല്ലോഷിപ്പ് പ്രതിനിധി), ജേക്കബ് ഷാജി (സൺഡേസ്‌കൂൾ ഹെഡ്‌മാസ്‌റ്റർ), സന്ധ്യ (സഹോദരി സമാജം പ്രതിനിധി), എം.ടി. തോമസ്, ഷിജി ഡേവിസ്, പി.വി.ബിന്ദു (കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ).

    TAGS:newsGulf NewsKuwait News
    News Summary - Carmel Malankara Evangelical Church Kuwait Parish Office Bearers
