Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 12:34 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 12:34 PM IST

    കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ഡോ. ​റെ​ദ്ധ എ​ൽ​ബ്രോ​ൾ സാ​ൽ​മി​യ സൂ​പ്പ​ർ മെ​ട്രോ​യി​ൽ ചാ​ർ​ജെ​ടു​ത്തു

    കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ഡോ. ​റെ​ദ്ധ എ​ൽ​ബ്രോ​ൾ സാ​ൽ​മി​യ സൂ​പ്പ​ർ മെ​ട്രോ​യി​ൽ ചാ​ർ​ജെ​ടു​ത്തു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് സാ​ൽ​മി​യ സൂ​പ്പ​ർ മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ, റെ​ജി​സ്ട്രാ​ർ കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ഡോ. ​റെ​ദ്ധ എ​ൽ​ബ്രോ​ൾ ചാ​ർ​ജെ​ടു​ത്തു.

    ഹൃ​ദ്രോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണം, ചി​കി​ത്സ, നി​യ​ന്ത്ര​ണം ,ഇ.​സി.​ജി മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ് , ഇ​ക്കോ കാ​ർ​ഡി​യോ​ഗ്രാ​ഫി, സ്‌​ട്രെ​സ് ടെ​സ്റ്റ്, ഹോ​ൾ​ട്ട​ർ മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ്, ഹൃ​ദ​യ​സം​ബ​ന്ധി​യാ​യ റി​സ്ക് അ​സ​സ്മെ​ന്റു​ക​ൾ, ഹൃ​ദ​യ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യ്ക്കു ശേ​ഷ​മു​ള്ള പ​രി​ച​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഡോ. ​റെ​ദ്ധ വി​ദ​ഗ്ധ​നാ​ണ്.

    ഹൈ ​ബ്ല​ഡ് പ്ര​ഷ​ർ, ക്ര​മ​ര​ഹി​ത​മാ​യ ഹൃ​ദ​യ​മി​ടി​പ്പ്, നെ​ഞ്ചു​വേ​ദ​ന, ഉ​യ​ർ​ന്ന കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ, ശ്വാ​സം​മു​ട്ട​ൽ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഡോ. ​റെ​ദ്ധ​യെ സ​മീ​പി​ക്കാം.

    ഡോ. ​റെ​ദ്ധ​യു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല അ​നു​ഭ​വ​സ​മ്പ​ത്തും പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കു​മെ​ന്നും ക​ൺ​സ​ൽ​റ്റേ​ഷ​ൻ ഫീ​സി​ൽ 30 ശ​ത​മാ​നം ക്യാ​ഷ്ബാ​ക്കും ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്നും മെ​ട്രോ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

