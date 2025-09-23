Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 23 Sept 2025 1:55 PM IST
    date_range 23 Sept 2025 1:55 PM IST

    ‘ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ നി​ക്കോ​ളാ​സ്’ കു​വൈ​ത്തി​ൽനി​ന്നൊ​രു സി​നി​മ

    ‘ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ നി​ക്കോ​ളാ​സ്’ സി​നി​മ അ​ണി​യ​റ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ 

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: റെ​സാ​നോ പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ​സ് ബാ​ന​റി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​രു സ​മ്പൂ​ർ​ണ മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു. ‘ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ നി​ക്കോ​ളാ​സ്’​ന്റെ എ​ന്ന പേ​രി​ലു​ള്ള സി​നി​മ​യു​ടെ ചീ​ത്രീ​ക​ര​ണ​വും പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കു​വൈ​ത്തി​ൽ ആ​കും. ചി​ത്രീ​ക​ര​ണം ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് സി​നി​മ പി​ന്ന​ണി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സാ​ബു സൂ​ര്യ​ചി​ത്ര​യാ​ണ് സി​നി​മ​യു​ടെ തി​ര​ക്ക​ഥ​യും സം​വി​ധാ​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഷെ​റി​ൻ മാ​ത്യു​വാ​ണ് നി​ർമാ​ണം. കു​വൈ​ത്തി​ലെ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രാ​യ ജി​നു​വൈ​ക​ത്, ഉ​ണ്ണി​ക​യ്മ​ൾ, അ​ഖി​ല ആ​ൻ​വി, മി​ത്തു​ചെ​റി​യാ​ൻ, വ​ട്ടി​യൂ​ർ​കാ​വ് കൃ​ഷ്‌​കു​മാ​ർ , പ്ര​മോ​ദ്മേ​നോ​ൻ, സ​ജീ​വ് നാ​രാ​യ​ൺ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​ന്നു. മ​ല​യാ​ളി പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഒ​രു ത്രി​ല്ല​ർ സി​നി​മ​യാ​കും ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ നി​ക്കോ​ളാ​സെ​ന്ന് സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ സാ​ബു പ​റ​ഞ്ഞു.

    സി​നി​മ​യു​ടെ പൂ​ജ​യും ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ന​ട​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്രൊ​ഡ്യൂ​സ​ർ ഷെ​റി​ൻ മാ​ത്യു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ​ത്താ​ർ കു​ന്നി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സി​നി​മ​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ നാ​ട​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ബാ​ബു​ജി ബ​ത്തേ​രി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. സി​നി​മ നാ​ട​ക സം​വി​ധാ​യ​ക​നാ​യ ഷെ​മീ​ജ് കു​മാ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു സം​സാ​രി​ച്ചു.

    വ​ട്ടി​യൂ​ർ​കാ​വ് കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ബി​വി​ൻ തോ​മ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ ക​ൺ​ട്രോ​ള​ർ ലി​യോ കി​ഴ​ക്കേ​വീ​ടാ​ൻ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsKuwait Newsgulf news malayalam
