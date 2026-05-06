Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകഞ്ചാവ് കൃഷി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 6 May 2026 11:15 AM IST
    Updated On
    date_range 6 May 2026 11:15 AM IST

    കഞ്ചാവ് കൃഷി കണ്ടെത്തി; നാലുപേർ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    കഞ്ചാവ് കൃഷി കണ്ടെത്തി; നാലുപേർ പിടിയിൽ
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: വെള്ളവും വെളിച്ചവും അകത്തെത്തിച്ചു പൂർണ്ണ സജ്ജീകരണങ്ങളോടെ ഇൻഡോർ കഞ്ചാവ് കൃഷി. ജനറൽ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഫോർ ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നൂതന കഞ്ചാവ് കൃഷി കണ്ടെത്തി.

    70 തൈകളും ഒരു കിലോ കഞ്ചാവും പിടിച്ചെടുത്തു. പരിശോധനയിൽ ഒരു തോക്കും വെടിയുണ്ടകളും കണ്ടെത്തി. നാലുപേരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു. കഞ്ചാവ് കൃഷി ഫാം അധികൃതർ പൊളിച്ചു നീക്കി.

    ഒന്നാം ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് ഫഹദ് യൂസഫ് അൽ സഊദ് അസ്സബാഹിന്റെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലാണ് പ്രവർത്തനം നടന്നതെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. പിടിയിലായവർ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയതായും കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾക്കായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് അറിയിച്ചു.

    രാജ്യത്തെ പുതിയ മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ നിയമപ്രകാരം ഈ കേസ് ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യമാണെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള കൃഷിക്ക് കനത്ത പിഴ, ജീവപര്യന്തം തടവോ വധശിക്ഷയോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർശനമായ ശിക്ഷകൾ ഈ നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:cultivationcannabisarrested
    News Summary - Cannabis cultivation discovered; four people arrested.
    Similar News
    Next Story
    X