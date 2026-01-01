Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകാ​ൻ​സ​ർ ചി​കി​ത്സ;...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 1:27 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 1:27 PM IST

    കാ​ൻ​സ​ർ ചി​കി​ത്സ; ഫ്രാ​ൻ​സി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    കാ​ൻ​സ​ർ ചി​കി​ത്സ; ഫ്രാ​ൻ​സി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്
    cancel
    camera_alt

    ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​വാ​ദി കു​വൈ​ത്ത് കാ​ൻ​സ​ർ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സെ​ന്റ​ർ

    അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കാ​ൻ​സ​ർ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സെ​ന്റ​ർ പു​തി​യ സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​വാ​ദി അ​റി​യി​ച്ചു. ഈ ​മാ​റ്റം രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഫ്രാ​ൻ​സി​ലെ ഗു​സ്താ​വ് റൂ​സി ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​മാ​യു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം, പ​രി​ശീ​ല​നം, ചി​കി​ത്സ, ശാ​സ്ത്രീ​യ ഗ​വേ​ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​യും ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യം ഫ്ര​ഞ്ച് ആ​ശു​പ​ത്രി കു​വൈ​ത്ത് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് അ​ത്യാ​ധു​നി​ക കാ​ൻ​സ​ർ പ​രി​ച​ര​ണ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക, പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക, വി​ദേ​ശ​ത്ത് ചി​കി​ത്സ തേ​ടു​ന്ന രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​ക്കു​ക, കു​വൈ​ത്ത് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ക എ​ന്നി​വ പു​തി​യ ആ​ശു​പ​ത്രി വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യും ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി കു​വൈ​ത്ത് കാ​ൻ​സ​ർ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സെ​ന്റ​ർ ബോ​ർ​ഡു​മാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു. ചി​കി​ത്സാ പ്രോ​ട്ടോ​ക്കോ​ളു​ക​ളു​ടെ അ​പ്ഡേ​ഷ​ൻ, രോ​ഗം നേ​ര​ത്തെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക, രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള മാ​ന​സി​ക​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwait NewsLatest News
    News Summary - Cancer treatment; Kuwait collaborates with French hospital
    Similar News
    Next Story
    X