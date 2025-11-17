Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഎ​ല്ലാം കാ​മ​റ​ക​ൾ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 12:45 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 12:45 PM IST

    എ​ല്ലാം കാ​മ​റ​ക​ൾ കാ​ണും; ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​ളു​ക​ളി​ലും വാ​ണി​ജ്യ സ​മു​ച്ച​യ​ങ്ങ​ളി​ലും സ്മാ​ർ​ട്ട് കാ​മ​റ​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ ന​ട​പ​ടി
    എ​ല്ലാം കാ​മ​റ​ക​ൾ കാ​ണും; ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​ളു​ക​ളി​ലും വാ​ണി​ജ്യ സ​മു​ച്ച​യ​ങ്ങ​ളി​ലും സ്മാ​ർ​ട്ട് കാ​മ​റ​ക​ൾ
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​ളു​ക​ളി​ലും വാ​ണി​ജ്യ സ​മു​ച്ച​യ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സ്മാ​ർ​ട്ട് കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചു. പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ ന​ട​പ​ടി.

    കാ​മ​റ​ക​ൾ വി​പു​ല​മാ​യ ഡേറ്റാ​ബേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​വി​ധ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​ര​യു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ളെ ത​ത്സ​മ​യം തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ഈ ​കാ​മ​റ​ക​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​യും.

    ഇ​തു​വ​ഴി സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ഉ​ട​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും ക​ഴി​യും.​റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഏ​രി​യ​ക​ളും സു​ര​ക്ഷ ചെ​ക്ക്‌​പോ​സ്റ്റു​ക​ളി​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സു​ര​ക്ഷ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ഡാ​റ്റ​യി​ൽ​നി​ന്ന് വി​വി​ധ കേ​സു​ക​ളി​ൽ തി​ര​യു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ കാ​മ​റ​ക​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത​യു​ള്ള കാ​വ​ൽ​ക്കാ​രാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. നി​ര​ന്ത​ര നി​രീ​ക്ഷ​ണം, വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യും ഇ​തു​വ​ഴി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു.​

    പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​നും സാ​ങ്കേ​തി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റം നേ​ടി​യ​താ​യി അ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:camerasshopping mallscommercialComplexes
    News Summary - Cameras will watch everything; smart cameras in shopping malls and commercial complexes
    Similar News
    Next Story
    X