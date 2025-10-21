Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 10:19 AM IST

    പാ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ൽ കാ​മ​റ​ക​ൾ വ​രു​ന്നു; പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ച്ചോ​ളൂ, ന​ശി​പ്പി​ക്ക​രു​ത്...

    പാ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ൽ കാ​മ​റ​ക​ൾ വ​രു​ന്നു; പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ച്ചോ​ളൂ, ന​ശി​പ്പി​ക്ക​രു​ത്...
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പൊ​തു​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും അ​നു​ചി​ത​മാ​യ പെ​രു​മാ​റ്റം ത​ട​യ​ലും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്

    രാ​ജ്യ​ത്തെ പൊ​തു​പാ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ൽ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്നു. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക, അ​നു​ചി​ത​മാ​യ പെ​രു​മാ​റ്റം ത​ട​യു​ക, പൊ​തു സ്വ​ത്തി​ന് നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തു​ക​യോ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച​ർ അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഫി​ഷ് റി​സോ​ഴ്‌​സ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ബ​ജ​റ്റ് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ദ്ധ​തി നി​ല​വി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. കാ​മ​റ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പൊ​തു പാ​ർ​ക്കു​ക​ളു​ടെ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്, പ​രി​പാ​ല​നം, മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള പ​രി​സ്ഥി​തി എ​ന്നി​വ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭം.

    പാ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ൽ നി​ശ്ചി​ത സ്ഥാ​ന​ത്ത​ല്ലാ​തെ മാ​ലി​ന്യം ക​ള​യ​ൽ, വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് കാ​മ​റ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​വ​ഴി ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ഷു​വൈ​ഖ് ബീ​ച്ചി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച പൈ​ല​റ്റ് പ​ദ്ധ​തി വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഷു​വൈ​ഖ് ബീ​ച്ചി​ൽ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത് ന​ശീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ക്കു​ക​യും മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള ശു​ചി​ത്വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് എ​ല്ലാ പൊ​തു പാ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ലേ​ക്കും കാ​മ​റ നി​രീ​ക്ഷ​ണം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും വൃ​ത്തി​യു​ള്ള​തും ആ​സ്വാ​ദ്യ​ക​ര​വു​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക എ​ന്ന​തും ഇ​തു​വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​യി പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

