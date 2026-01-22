Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightസ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 1:44 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 1:44 PM IST

    സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ; ട്രം​​പി​ന്‍റെ ഗ​​സ്സ സ​​മാ​​ധാ​​ന ബോ​​ർ​​ഡി​​ലേ​​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​റി​ന് ക്ഷ​​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    ഫ​ല​സ്തീ​ന് പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ തു​ട​രും
    സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ; ട്രം​​പി​ന്‍റെ ഗ​​സ്സ സ​​മാ​​ധാ​​ന ബോ​​ർ​​ഡി​​ലേ​​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​റി​ന് ക്ഷ​​ണം
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന

    മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: യു.​എ​സ് പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ് ഡോ​​ണ​​ൾ​​ഡ് ട്രം​​പി​ന്‍റെ ഗ​​സ്സ സ​​മാ​​ധാ​​ന ബോ​​ർ​​ഡി​​ലേ​​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന് ക്ഷ​ണം. യു.​എ​സ് പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റി​ന്റെ ക്ഷ​ണ​ത്തെ കു​വൈ​ത്ത് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു.

    ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ന്റെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​തും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യോ​ഗം സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു.

    ഈ ​സു​പ്ര​ധാ​ന ന​ട​പ​ടി വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കാ​നും ഗ​സ്സ​യി​ലെ വ​ഷ​ളാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന മാ​നു​ഷി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി സ്ഥാ​പ​ന​ത്തെ​യും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. ഗ​സ്സ​യി​ൽ സ്ഥി​ര​മാ​യ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ട്രം​പി​ന്റെ പ​ങ്കി​നും സ​മാ​ധാ​ന ബോ​ർ​ഡ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തി​നും കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ന​ന്ദി​യും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ എ​ല്ലാ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും മാ​നു​ഷി​ക​വു​മാ​യ ഉ​റ​ച്ച പി​ന്തു​ണ തു​ട​രു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ലും ഹ​​മാ​​സും ത​​മ്മി​​ലെ വെ​​ടി​​നി​​ർ​​ത്ത​​ൽ ക​​രാ​​റി​ന്‍റെ ര​​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​​മാ​​യാ​​ണ് ട്രം​​പ് സ​​മാ​​ധാ​​ന ബോ​​ർ​​ഡ് പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ച്ച​​ത്. ഗ​​സ്സ​​യി​​ലും മ​​റ്റി​​ട​​ങ്ങ​​ളി​​ലും സ​​മാ​​ധാ​​നം ഉ​​റ​​പ്പു​​വ​​രു​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​നു​​ള്ള വേ​​ദി​​യാ​​യാ​​ണ് ട്രം​​പ് സ​​മി​​തി​​യെ വി​​ശേ​​ഷി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. നി​ര​വ​ധി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ബോ​​ർ​​ഡി​​ലേ​​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ആ​​ഗോ​​ള സം​​ഘ​​ർ​​ഷ​​ങ്ങ​​ൾ പ​​രി​​ഹ​​രി​​ക്കാ​​ൻ ബോ​​ർ​​ഡി​​ന് ക​​ഴി​​യു​​മെ​​ന്ന് ട്രം​​പ് അ​​ഭി​​പ്രാ​​യ​​പ്പെ​​ട്ടു. ഗ​​സ്സ സ​​മാ​​ധാ​​ന ക​​രാ​​റി​​ന്‍റെ ര​​ണ്ടാം​ഘ​​ട്ടം ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കു​​ന്ന നി​​ർ​​വാ​​ഹ​​ക സ​​മി​​തി​​യു​​ടെ മേ​​ൽ​​നോ​​ട്ടം ബോ​​ർ​​ഡി​​നാ​​യി​​രി​​ക്കും.

    അ​​ന്താ​​രാ​​ഷ്ട്ര സു​​ര​​ക്ഷാ​സേ​​ന​​യെ വി​​ന്യ​​സി​​ക്കു​​ക, ഹ​​മാ​​സി​​ന്റെ നി​​രാ​​യു​​ധീ​​ക​​ര​​ണം, ഗ​​സ്സ​​യു​​ടെ പു​​ന​​ർ​​നി​​ർ​​മാ​​ണം തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​വ ര​​ണ്ടാം ഘ​​ട്ട​​ത്തി​​ൽ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു. നി​ശ്ചി​ത തു​ക ന​​ൽ​​കി​​യാ​​ൽ ബോ​​ർ​​ഡി​​ൽ സ്ഥി​​രാം​​ഗ​​ത്വം നേ​​ടാം. ഗ​​സ്സ​​യു​​ടെ പു​​ന​​ർ​​നി​​ർ​​മാ​​ണ​​ത്തി​​നാ​​ണ് ഈ ​​തു​​ക ചെ​​ല​​വി​​ടു​​ക. ഗ​​സ്സ​​യു​​ടെ പു​​ന​​ർ​​നി​​ർ​​മാ​​ണ​​ത്തി​​ന് 4.82 ല​​ക്ഷം കോ​​ടി രൂ​​പ വേ​​ണ്ടി വ​​രു​​മെ​​ന്ന് ലോ​​ക​​ബാ​​ങ്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwaiti emirKuwait NewsDonald Trumpgulf news malayalam
    News Summary - Cabinet welcomes Kuwaiti Emir; invites him to Trump's Gaza peace board
    Similar News
    Next Story
    X